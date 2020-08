Gribl bekommt Ruhegehalt: Man kann ihm das Geld gönnen

ist so eine Sache mit dem Ruhegeld , ein Arbeiter oder Angestellter der mit 55 Jahren kündigt bekommt auch noch keine rente . wenn der Politiker seine Wiederwahl verliert und keine Möglichkeit in einem vergleichbaren Beruf unter zu kommen bin ich für ein Ruhegeld aber ein mann wie der von mir sehr geschätzte EX OB Griebel hat ja von sich aus nicht wieder Kandidiert und wollte einfach nur was anderes machen , also soll er auch selber für seinen Unterhalt aufkommen außerdem müsste er wenn es nach dem Gesetz geht auch sicher länger arbeiten wie bis zum 62 Lebensjahr !! so hat das Ganze aber schon ein sauberes Geschmäkle und Trägt wahrscheinlich bei Vielen dazu bei immer mehr unverdrossener auf die Selbstbedienung der Politiker zu sein . was auch noch zu bedenken wäre ist das sich ein beliebter EX OB wie Herr Griebel durch solche Machenschaften sehr unbeliebt macht und er selber so seinen Makellosen Ruf schädigt

