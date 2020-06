vor 48 Min.

Grün oder Parkplätze? In der Schützenstraße herrscht ein Interessenskonflikt

Plus Parkplätze oder Grünstreifen - wie soll der Platz in einer Straße verteilt sein? In einer Straße in Augsburg gibt es ganz unterschielilche Ansichten.

Von Andreas Alt

Ein Anwohner der Schützenstraße Rechts der Wertach kämpft für den Erhalt von Grünstreifen und Bäumen in seiner Straße. Kürzlich beschwerte sich Helmut Deibler bei Oberbürgermeisterin Eva Weber, weil das Tiefbauamt nach seiner Beobachtung einen solchen Grünstreifen asphaltiert hatte und weil einem weiteren Abschnitt dasselbe drohte. Stadtbaurat Gerd Merkle gab gegenüber unserer Redaktion Entwarnung, aber hinter dem kleinen Streit steckt ein größeres Problem.

Bei der asphaltierten Fläche an der Einmündung in die Wolfgangstraße handelte es sich nach Aussage von Merkle nicht um einen klassischen Grünstreifen. Deibler sagt dazu, es sei mal ein Grünstreifen gewesen, der durch Parken zerstört worden sei. Seine Eingabe führte jedoch zumindest dazu, dass das Tiefbauamt einen Grünstreifen nahe der Inneren Uferstraße gesichert hat – dort wird laut Merkle demnächst eine Berberitzenhecke gepflanzt. Deibler ist dennoch weiter in Sorge, dass das Grün in der Schützenstraße früher oder später dezimiert oder beseitigt wird. Ausreichendes Grün und die Erhaltung der alten Bäume seien aber im Interesse aller.

In der Schützenstraße in Augsburg herrscht Parkdruck

Das sehen andere Anwohner wohl anders, denn in der Schützenstraße herrscht Parkdruck. Nicht nur für die Menschen, die hier wohnen, fehlen Parkplätze. In der Schützenstraße parken nach den Beobachtungen der Anwohner auch Auswärtige, die von hier aus mit der Straßenbahn (Haltestelle Senkelbach) in die Innenstadt weiterfahren. Zu Plärrerzeiten werden im Viertel Rechts der Wertach noch mehr Autos abgestellt. Ein kleineres Problem: Ein Taxiunternehmen parkt regelmäßig mehrere Kleinlastwagen in der Schützenstraße. Aus allen diesen Gründen wird in den Parallelstraßen zur Wertachstraße beidseitiges Gehwegparken toleriert. Dabei sind freilich die Grünstreifen im Weg.

Aus Sicht von Deibler müsste der Parkdruck gar nicht so groß sein, wenn die Anwohner ihre Autos in ihre Einfahrten und Garagen stellen und nicht aus Bequemlichkeit an der Straße parken würden. So viele Einfahrten und Garagen gibt es jedoch in diesem Viertel nicht. Deibler könnte sich auch vorstellen, dass die Parkplätze des Modehauses Jung oder des Supermarkts in der Heinrich-von-Buz-Straße nachts für Parker geöffnet werden könnten. Zudem wünscht er sich die Einführung von Anwohnerparkplätzen. Die Stadt ist allerdings außerhalb der Innenstadt mit dieser Regelung zurückhaltend und müsste zudem das Anwohnerparken überwachen.

Parken am Straßenrand: Es wird eng

Zweifellos kann es in der Schützenstraße wie auch in den Parallelstraßen Probleme geben, wenn überall beidseitig auf dem Gehweg geparkt wird. Dann kommen Rettungsfahrzeuge oder auch die Müllabfuhr kaum noch durch. So dürfte eine Lösung, die allen Interessen gerecht wird, schwer zu finden sein, wie auch Deibler einräumt.

