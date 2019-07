vor 3 Min.

Grüne stellen sich für Kommunalwahl auf

Die Partei präsentiert eine Stadtratsliste mit alten Bekannten, doch auf den vorderen Plätzen sind auch einige neue Gesichter vertreten.

Von Stefanie Schoene

Die 75 stimmberechtigten Grünen-Mitglieder der öffentlichen Aufstellungsversammlung hatten gut zu tun: In einem achtstündigen Abstimmungsmarathon setzten sie am Samstag ihre Liste mit 60 Stadtratskandidaten für die Kommunalwahl im kommenden März zusammen. Über die Besetzung der ersten 26 Plätze auf der Liste wurde nach jeweils persönlicher Vorstellung der Kandidaten geheim abgestimmt. Bei der vergangenen Kommunalwahl 2014 stimmte die Partei nur über 14 Kandidaten einzeln ab.

„Die gewählte Kandidatenzahl auf 26 zu erhöhen, ist dem Aufwind unserer Themen und den grünen Erfolgen der vergangenen Bayern- sowie der Europa-Wahl geschuldet“, so Grünen-Sprecher Peter Rauscher. Unter den 26 ersten Kandidaten sind zwei Männer mit Einwanderungsgeschichte und fünf junge Kandidaten unter 25 Jahre. Der Politikwissenschaftler Deniz Anan, der im Frühjahr bereits intern gegen Martina Wild als Oberbürgermeisterkandidat angetreten war, setzte sich gegen die Konkurrenz von Stadtrat Matthias Lorentzen durch und steht jetzt auf dem vierten Listenplatz. Der Augsburger Serdar Akin, der in den letzten acht Jahren den Bund der Alevitischen Jugend Nordrheinwestfalen leitete und inzwischen im Büro des Augsburger Landtagsabgeordneten Cemal Bozoglu arbeitet, schaffte es auf Platz zehn.

Klimawandel spielt in Bewerbungsreden eine Rolle

Von der jungen Generation, die sich in ihren Kurzreden immer wieder auf die Anliegen der Fridays-for-future-Bewegung, aber auch auf Wohnungsnot, soziale Spaltung und den Kampf gegen Rechtsradikalismus berief, landete die Mathematikstudentin Franziska Wörz (19) nach einer Stichwahl auf Platz sieben.

Martina Wild und Reiner Erben sind das Spitzenduo

Unter den bekannten Gesichtern gab es wenig Überraschung. An der Spitze steht OB-Kandidatin Martina Wild, die mit 66 Ja- und zwei Nein-Stimmen erwartungsgemäß auf Platz eins gewählt wurde. In ihrem Kurzstatement erklärte sie, die Partei wolle „eine sehr starke Kraft im Stadtrat“ werden. Sie mahnte, auch kommunal im Sinne des Klimaschutzes zu handeln. Mit einem Plädoyer für eine autofreie Innenstadt, für die Karlstraße als „Kühle Meile“, Geld für Chancengleichheit in abgehängten Stadtteilen lieferte sie einen Aufriss der kommenden Wahlkampfinhalte.

Umweltreferent Reiner Erben wurde mit 60 zu zehn Stimmen auf Platz zwei der Liste gewählt. Der kulturpolitischen Sprecherin und Juristin Verena von Mutius, die auf dem dritten Platz kandidiert, gaben 63 Wähler ihre Stimmen, elf lehnten sie ab. Der Parteivorsitzende Peter Rauscher, einer der wenigen Nichtakademiker unter den Führungspersonen der Augsburger Grünen, ist Notfallsanitäter und Personalratsvorsitzender des Roten Kreuzes. Er schaffte es beim zweiten Anlauf auf Platz acht.

Die Stadträtin und Kunsthistorikerin Pia Haertinger lief sich in ihrem Statement als Nachfolgerin von Antje Seubert warm. Sie kandidiert auf Platz neun. Matthias Lorentzen, Mitarbeiter der Bundestagsabgeordneten Claudia Roth, war im November in den Stadtrat aufgerückt, konnte sich bei der Abstimmung nicht gegen Deniz Anan durchsetzen, wurde aber im zweiten Versuch auf den Listenplatz sechs gewählt.

Die frühere Landtagsabgeordnete Christine Kamm landete auf Platz 17. Als „Stimmenfänger“ kandidieren die Abgeordneten Claudia Roth (Bundestag) sowie Stephanie Schuhknecht und Cemal Bozoglu (Landtag) auf hinteren Plätzen.

Wie bei den Grünen üblich, dürfen aufsteigend auf jedem zweiten Listenplatz ausschließlich Frauen gegeneinander antreten, die anderen Plätze stehen allen Kandidaten offen. Eine Soll-Bestimmung betrifft seit neuestem den innerparteilichen Aufstieg von Personen mit Migrationshintergrund.

Demnach sollten die Stimmberechtigten bei internen Aufstellungen auf jeden vierten Platz einen Einwanderer wählen. Stadträte der Grünen führen Einnahmen aus dieser Funktion an die Partei ab. Die Empfehlung liegt derzeit bei 12,5 Prozent, zu der sich bei der Abstimmung alle Listenkandidaten öffentlich bekannten.

Hier die Liste der Grünen: 1. Martina Wild, 2. Reiner Erben, 3. Verena von Mutius, 4. Deniz Anan, 5. Melanie Hippke, 6. Matthias Lorentzen, 7. Franziska Wörz, 8. Peter Rauscher 9. Pia Haertinger, 10. Serdar Akin, 11. Marie Rechthaler, 12. Stefan Wagner, 13. Kerstin Kipp, 14. Frédéric Zucco, 15. Fiona Strauß, 16. Martin Stettnisch, 17. Christine Kamm, 18. Meinolf Krüger, 19. Anne-Kathrin Kapp-Kleineidam, 20. Udo Legner, 21. Sylvia Schab, 22. Erich Lerch, 23. Caroline Mardaus, 24. Thomas Specker, 25. Anne Apelmann-Prues, 26. Frank Mardaus, 27. Sabrina Koch, 28. Daniel Tröster, 29. Elke Thiergärtner, 30. Muhammed Celikkaya , 31. Cordula Rutz, 32. Dr. Ralph Ostermeier, 33. Antje Seubert, 34. Daniel Albrecht, 35. Andrea Maiwald, 36. Christian Z. Müller, 37. Anne Riethmüller, 38. Helmut Käsmayr, 39. Marianne Weiß, 40. Temesghen Kubrom, 41. Susi Weber, 42. Horst Thieme, 43. Brigitte Ross, 44 Fabian Frei, 45. Sabine Pfister, 46. Andreas Witty, 47. Georgine Truckenmüller, 48. Christoph Mößbauer, 49. Sabine Thamm, 50. Wolfgang Urban, 51. Angela Bachmair, 52. Cemal Bozoglu, 53. Eva Leipprand, 54. Michael Hegele, 55. Claudia Roth, 56. Jörg Westerhoff, 57. Stephanie Schuhknecht, 58. Thomas Körner Willsdorf, 59. Ute Michalik-Herbein, 60. Denzil Manoharan