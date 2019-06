vor 18 Min.

Hat ein Fuchs arglose Vögel im Augsburger Zoo gefressen?

Drei große Exoten fielen im Augsburger Zoo wohl einem Fuchs zum Opfer. Nun fragt man sich, wie der Räuber die Zoomauer überwand.

Von Eva Maria Knab

Was ein Fuchs im Hühnerstall anrichtet, weiß man: Er frisst so viele Hennen, wie er nur kann. Nun macht sich offenbar ein Fuchs im Augsburger Zoo auf die Jagd nach leichter Beute. Wie die Zooleitung mitteilt, fielen dem Eindringling drei größere exotische Vögel zum Opfer: ein Paradieskasarka, ein Kronenkranich und ein Pfau.

Zwar ist das Augsburger Zoogelände von einer hohen Mauer umgeben. Sie soll einerseits sicherstellen, dass keine Löwen, Affen, Nashörner oder andere Tiere aus dem Areal entlaufen können. Andererseits ist die Mauer aber auch ein Schutz gegen heimische Wildtiere, die in das Gelände eindringen und sich an den großen Beständen der Zoovögel sattfressen könnten. Bislang hat das offenbar auch ganz gut funktioniert. Direktorin Barbara Jantschke sagt, „wir sind der wohl einzige Zoo in ganz Deutschland, in dem keine wilden Füchse auf dem Gelände wohnen.“

Die Suche nach der Schwachstelle im Augsburger Zoo hat begonnen

Doch nun vermutet sie, dass es einem besonders findigen Fuchs gelungen ist, sich von außerhalb Zugang zu verschaffen. Kürzlich wurden ein männlicher Paradieskasarka, ein Kronenkranich und einen weiblicher Pfau tot aufgefunden. Weil es sich um größere Vögel handelt, liegt der Verdacht nahe, dass sie von einem Fuchs gerissen wurden. „Momentan suchen wir danach, ob es eine Schwachstelle in der Mauer gibt, wo er eindringen konnte“, sagt Jantschke. Mögliche Schlupflöcher schnell wieder zu schließen, sei sehr wichtig. Denn nicht nur die drei verloren Exoten sind für den Zoo ein Verlust. Betroffen sind auch die Brutpartner des gefressenen Paradieskasarkas und des Pfaus. Für sie müssen neue Partner gesucht werden, was mit einigem Aufwand verbunden ist. Zoochefin Jantschke will aber auch verhindern, dass sich dauerhaft wilde Füchse auf dem Gelände ansiedeln. Sie fürchtet, dass dann weitere Zootiere getötet werden, weil sie die Gefahr nicht kennen, die von Fressfeinden ausgeht. Aus den Erfahrungen anderer Tiergärten weiß sie, dass Füchse sogar Nandus oder Känguruhs erbeuten.

Der Fuchs ist jedoch nicht die einzige Gefahr für arglose Augsburger Zootiere. Auf dem Gelände haben sich schon lange einige Marder als ungebetene Dauergäste einquartiert. Jantschke sagt, das sei nicht zu verhindern. Denn diese Räuber kämen selbst durch die kleinsten Schlupflöcher. Mittlerweile werden alle Vogelvolieren nachts durch Stromdrähte gesichert. Sie funktionieren ähnlich wie Weidezäune.

Gefahren gibt es aber für Vögel, die in offenen Gehegen leben – etwa in den Teichen oder im Afrika-Panorama. Eine Schar von Perlhühnern wurde dort bereits komplett von Mardern gefressen. Die neuen Perlhühner werden derzeit sicherheitshalber noch im Stall gehalten. „Es ist ein ständiges Wettrüsten“, sagt Barbara Jantschke. Weil jede Lücke relativ schnell geschlossen werde, hielten sich die aber Verluste im Augsburger Zoo bislang aber in Grenzen.

