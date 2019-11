13:00 Uhr

In Augsburg entdeckt: Das Rätsel um vier Gips-Kinder

Auf dem Dachboden des Forstamtes sind bunte Figuren entdeckt worden. Der Kulturkreis Haunstetten bittet die Bürger um Hilfe.

Von Michael Eichhammer

Auf Dachböden oder in Scheunen finden sich des Öfteren unterschätzte Preziosen. So tauchten vor Kurzem im Dachgeschoss der Augsburger Forstverwaltung vier kunstvolle Kinder-Figuren auf, die lange Zeit im Staub der Vergessenheit gestanden hatten. Die Skulpturen aus Gips stellen die Jahreszeiten dar. Durch einen Anruf des Forstamtsleiters Jürgen Kircher erfuhr Jutta Goßner, Vorsitzende des Kulturkreises Haunstetten, von dem Fund. Ein Mitarbeiter des Stadtarchivs hatte Akten aussortiert. „Wie es mit einem Dachboden so ist: Da kommt man nicht so oft rauf, daher hat er sich alles mal genauer angeschaut“, erklärt Jutta Goßner. „Unscheinbar am Rand, wo man Dinge hintut, die man nicht braucht“, standen die vier bunt bemalten Figuren. In der Nähe: vier Podeste, auf denen sie zu früheren Zeiten offenbar gestanden hatten. „Uns interessiert: Wer hat diese Figuren angeschafft, wer hat sie verwendet?“, so Goßner.

Um mehr über das Kunst-Quartett zu erfahren, wurden Experten befragt und das Archiv des Kulturkreises durchforstet. Bisher mit mäßigem Erfolg. Lediglich ein Schwarz-Weiß-Foto kam zutage. Es zeigt die Figur, welche den Winter darstellt, auf ihrem Holzsockel, damals noch im Treppenhaus des Gebäudes. Doch wann war „damals“? Auf der Rückseite der Fotografie steht lediglich der Name des Fotografen, „Feigl“ und der Vermerk „AZ Woche Süd“. Der Fotograf kann nicht mehr befragt werden, denn Ludwig Feigl ist mittlerweile gestorben.

Das Alte Rathaus war auch als Käß-Palais bekannt

Nicht nur die über ein Meter hohen Figuren haben eine lange Geschichte, sondern auch das Gebäude, in dem heute unter anderem die Forstverwaltung untergebracht ist. Das erklärt, warum es teils als „Altes Rathaus“, teils als „Käß-Palais“ bekannt ist. 1832 kaufte der für seine Textilveredelungsfirma bekannte Clemens Martini den ehemaligen Getreidekasten. 1860 übernahm sein entfernter Verwandter Georg Käß das Gebäude und ließ es zu einem Wohnhaus umbauen. Der Industrielle lebte dort mit seiner Haushälterin und späteren Gattin. Ihre Tochter, Marie Sophie Gräfin von Tattenbach, wohnte bis zu ihrem Tod 1947 darin. Ob die Familie die jahreszeitlichen Figuren als repräsentative Deko erstanden hatte? Vielleicht aber wurden die Skulpturen auch erst später durch die Gemeinde Haunstetten ins Gebäude verbracht? Vor der Eingemeindung als Stadtteil von Augsburg im Jahr 1972 war Haunstetten schließlich ein eigener Ort. Das Gebäude in der Tattenbachstraße 15 wurde 1953 von der Stadt Haunstetten erworben und vor der Gebietsreform zum Rathaus umfunktioniert.

Die Figuren, die dereinst das Treppenhaus repräsentativ schmückten, verschwanden spätestens auf den Dachboden, als das Haus in den Siebzigerjahren zum Augsburger Schulamt erkoren wurde. Der spätere Augsburger Oberbürgermeister Peter Menacher erinnert sich, dass die Figuren bereits auf dem Dachboden standen, als er 1976 als Stadtschulrat tätig war. Die Skulpturen seien damals „in keinem besonders attraktiven Zustand gewesen“, so Menacher. Ob die Figuren aufgrund ihres restaurierungswürdigen Zustandes, aus Platzgründen oder aus Brandschutz-Bedenken auf den Speicher verbannt wurden, bleibt unklar. Menacher freut sich, dass die vier Figuren nach Jahrzehnten der Vergessenheit nun erneut ans Licht kommen, denn schon damals hatte er das Gefühl, „es könne eine Zeit kommen, in der diese wieder anders bewertet werden.“

Die Figuren sollen künftig mehr Wertschätzung genießen

„Wir wollen diese historischen Figuren nicht einfach auf dem Dachboden schlummern lassen, sie sollen in Zukunft mehr Wertschätzung genießen“, erklärt die stellvertretende Forstamtsleiterin Eva Ritter. Sachdienliche Hinweise über die Figuren erhoffen sich die Forstverwaltung und der Haunstetter Kulturkreis von den Kunstsammlungen der Stadt. „Die Experten können das taxieren und einschätzen, wo man die Figuren am besten unterbringt, um dem Material gerecht zu werden“, so Amtsleiter Jürgen Kircher. „Bei uns im Haus lassen sich solche Exponate nicht so adäquat unterbringen wie bei den Profis“, ist er überzeugt. „Ein eigenes Haunstetter Museum gibt es ja nicht“, sagt Jutta Goßner vom Kulturkreis Haunstetten.

Als Hüterin der Haunstetter Kultur denkt sie zwischen den Zeilen vermutlich ein „leider“ dazu. „Wir sind gespannt, ob sich die Geheimnisse der Jahreszeiten-Figuren lösen lassen“, so Goßner. „Eine Fährte findet sich direkt am Fußende einer der Statuen. Dort kann man in altmodischer Schrift lesen: „restauriert 10.1.86. Engelhardt und Wall“ (oder Walk bzw. Walb). „In unserem Mitgliederverzeichnis haben wir kein Restauratorenteam, das zu Ihrer Beschreibung passt“, antwortete Patricia Brozio vom Verband der Restauratoren auf unsere Anfrage. „Von der Schriftart her wird es sich wohl um eine Beschriftung von 1886 handeln“, so die Expertin. „Dafür spricht auch, dass ein Verweis auf die Restaurierung direkt auf dem Objekt Ende des 20. Jahrhunderts nicht mehr üblich war.“ Stattdessen habe man damals in der Regel bereits Restaurierungsberichte auf Papier archiviert. Der Fall bleibt spannend! Jutta Goßner ruft die Bürger auf: „Wenn Sie etwas über diese Figuren wissen, bitte melden Sie sich beim Kulturkreis Haunstetten.“

Wer etwas über die Figuren erzählen kann, soll sich bitte an den Kulturkreis Haunstetten wenden. Per E-Mail an kulturkreishaunstetten@web.de oder telefonisch unter der Nummer 0821/811518.

