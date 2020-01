In Augsburg gibt es wieder Wirbel um ein Hitler-Porträt

Plus Ein Maler sagt, es sei Kunst. Die Staatsanwaltschaft sieht darin ein verbotenes Nazi-Symbol. Nun steht der Maler in Augsburg vor Gericht - mal wieder.

Was ist Kunst? Die Antwort auf diese Frage ist nicht einfach. Denn über Kunst kann man sich trefflich streiten. Man könnte antworten: Kunst ist, was der Künstler macht! Die Justiz ist ab und zu freilich anderer Meinung und zieht die Grenze zwischen Kunstfreiheit und Straftat restriktiv. Schon mehrmals hat ein 54-Jähriger, der seinen Beruf mit Kunstmaler zu Protokoll gibt, das Amtsgericht beschäftigt.

Das Corpus Delicti ist stets ein leicht verfremdetes Hitler-Porträt, das der Mann in der Öffentlichkeit präsentiert. Die Staatsanwaltschaft sieht darin den Straftatbestand der „Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen“ als erfüllt an. Jetzt sollte sich der Kunstmaler, der allerdings auch seit Jahren mit seinen Nachbarn einer Eigentumsanlage auf Kriegsfuß steht, erneut vor Gericht verantworten. Doch er ließ Richterin Susanne Scheiwiller, Staatsanwältin Julia Egermann, seinen Verteidiger Frank Thaler und acht Zeugen im Regen stehen. Er kam nicht.

Zeugen sprachen davon, der Mann würde immer wieder provozieren

Im Juni 2017 hatte das Amtsgericht den Hochzoller zu einer Geldstrafe von 1200 Euro (40 Tagessätze zu je 30 Euro) verurteilt. Er hatte ein 100 mal 100 Zentimeter großes Acryl-Bild gemalt, auf dem der Nazi-Diktator mit einem Schnurrbart in den Regenbogenfarben zu sehen ist. Dieses Bild stellte er in ein Fenster seiner im dritten Stock gelegenen Wohnung. Aufforderungen des Verwaltungsbeirats der Wohnanlage, das Porträt zu entfernen, fruchteten nicht. Man holte nach Monaten die Polizei. Der Staatsschutz ermittelte.

In dem damaligen Prozess empörten sich Zeugen über das Verhalten des Kunstmalers, der seine Nachbarn unentwegt provoziere. Der 54-Jährige hatte stets behauptet, es handle sich um ein Kunstwerk, er habe nur „ein Sinnbild des Bösen“ darstellen wollen.

Der Mann soll aus der Wohnanlage ausgezogen sein

Im vergangenen Jahr war das Hitler-Konterfei erneut Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Der 54-Jährige hatte, so lautete jetzt die Anklage, in einem Biergarten unter die Aschenbecher auf den Tischen Flugblätter geklemmt, auf denen wiederum Hitler mit buntem Schnurrbart abgebildet und ein längerer Text in eigener Sache zu lesen war. Das Porträt stand auch wieder im Fenster seiner Wohnung. Unmittelbar daneben ein Bild von Angela Merkel mit farbigen Haaren vor einer Europaflagge, auf denen die goldenen Sterne mit Hakenkreuzen übermalt waren.

Im Laufe des Jahres 2018 waren noch weitere Anklagepunkte aufgelaufen. So soll er mehreren kleinen Kindern vom Balkon seiner Wohnung ein selbst gemaltes Bild eines Bären gezeigt haben, das die Staatsanwaltschaft als pornografisch einstuft. Außerdem soll der 54-Jährige mehrere Nachbarn bedroht und einem noch Tierabwehrspray ins Gesicht gesprüht haben.

Der neuerliche Prozess gegen den Kunstmaler platzte, weil er unentschuldigt fehlte. Wie geladene Zeugen berichten, ist der Angeklagte inzwischen aus der Wohnanlage ausgezogen, angeblich auf Beschluss eines Gerichts. „Wir sind erleichtert. Er hat uns viereinhalb Jahre nur provoziert“, sagte ein Nachbar. Jetzt wird das Gericht erst einmal den neuen Aufenthaltsort des Mannes ermitteln lassen.