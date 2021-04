In Augsburg sind trotz stagnierender Bevölkerung mehr Autos auf den Straßen

Plus 2020 wuchs die Augsburger Pkw-Flotte um etwa 1000 Fahrzeuge. Das ist deutlich weniger als in den Vorjahren, gleichzeitig setzen in der Pandemie viele Bürger weiter aufs Auto.

Im Corona-Jahr 2020 ist die Zahl der zugelassenen Pkw in Augsburg weiter gestiegen, allerdings nur noch etwa halb so stark wie in den vergangenen Jahren. Zum 1. Januar 2021 waren in Augsburg 139.358 Pkw registriert, was einer Zunahme um etwa 1000 Stück im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das geht aus jetzt veröffentlichten Daten des Kraftfahrtbundesamtes hervor. Seit 2011 stieg die Zahl der Autos in Augsburg um etwa 22.000, wobei auch die Einwohnerzahl wuchs. Die Pkw-Dichte pro 1000 Einwohner stieg in den vergangenen zehn Jahren von 445 auf 470. Die steigende Zahl an Autos macht sich seit Jahren durch mehr Staus und knapper werdende Parkplätze bemerkbar. Zuletzt überlegte die Stadt etwa, die Zahl der Bewohnerparkzonen auszudehnen.

Die Zahlen zum Augsburger Autobestand vom vergangenen Jahr stützen die These, dass in der Corona-Pandemie das Auto bei insgesamt geringerem Verkehrsgeschehen seine Bedeutung behalten oder gar ausgebaut hat. Darauf lassen Daten des Navi-Herstellers Tomtom zum Verkehr in Augsburg schließen. Auch eine Umfrage des ADAC in Augsburg zeigte, dass in der Pandemie verstärkt aufs Auto zurückgegriffen wird, vermutlich zulasten des Nahverkehrs. Der Zuwachs bei den Autos bei gleichzeitig seit Jahren erstmals stagnierender Bevölkerung kann als weiterer Hinweis in diese Richtung gewertet werden.

Die Zahl der Elektroautos steigt in Augsburg leicht an

Prozentual gestiegen ist in den vergangenen Jahren die Zahl an Elektroautos, wobei sich deren Anteil immer noch auf einem niedrigen Niveau bewegt. Aktuell sind etwa 800 E-Autos in Augsburg zugelassen (hinzukommen um die 3900 Pkw mit Hybridantrieb), 2018 waren es lediglich 145 E-Autos und 1100 Pkw mit Hybridantrieb. Der Anteil an Diesel-Pkw sinkt weiter kontinuierlich und liegt inzwischen bei etwa 30 Prozent. Nach wie vor dominieren Benziner die Augsburger Pkw-Flotte.

In Augsburg werden mehr Wohnmobile zugelassen

Eine etwa zehnprozentige Zunahme gab es im Corona-Jahr bei den Wohnmobilen in Augsburg. Ihre Zahl stieg auf gut 2100. Das dürfte an den Straßenrändern für weniger Platz sorgen, weil die Wohnmobile den Großteil des Jahres nicht unterwegs sind, sondern irgendwo abgestellt werden müssen und nicht alle Eigentümer über einen eigenen Stellplatz verfügen.

