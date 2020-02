vor 20 Min.

Kann die große Platane am Augsburger Stadtmarkt gerettet werden?

Plus Die große Platane auf dem Stadtmarkt hat so lange Wurzeln, dass sie ins Baufeld für zwei neue Stände reichen. Kann der Baum trotzdem gerettet werden?

Von Michael Hörmann

Die Platane ist nicht zu übersehen. Der etwa 15 Meter hohe Baum steht auf dem Areal des Augsburger Stadtmarktes, direkt am Ernst-Reuter-Parkhaus in Richtung des Ausgangs zur Fuggerstraße. Wer aus dem Parkhaus kommt, läuft am Baum vorbei. Die Platane steht aktuell inmitten einer Baustelle. Für den Baum läuft deshalb eine Rettungsaktion. Am Stadtmarkt gibt es mehrere Bäume, die drei anderen sind allerdings deutlich kleiner als die Platane. Sie stehen im Bereich des Marktbrunnens.

Stadtmarkt in Augsburg: Zwei Lokale kehren zurück Im direkten Umfeld der Platane, die erhalten werden soll, entstehen zwei neue Bauten. Hierhin sollen im Mai 2020 die beiden Lokale Sakura und VinCafé zurückkehren. Deren frühere Bauten wurden im November des vergangenen Jahres abgerissen. Wegen statischer Probleme, die sich in den alten Bauten nicht mehr beheben ließen, gibt es einen Neubau. Die Stadt investiert etwas mehr als eine halbe Million Euro. Die Herausforderung ist: Im Bereich der inzwischen abgerissenen Gebäude durchzieht das weitverzweigte Wurzelwerk der Platane das Baufeld. Es werde nunmehr in Abstimmung mit dem Amt für Grünordnung und der Unteren Naturschutzbehörde untersucht, wie die Bauarbeiten durchgeführt werden können, ohne den Baum zu schädigen, sagt Marktamtsleiter Werner Kaufmann. Ein großes Bauloch ist ausgehoben. Bauarbeiten finden gegenwärtig aber nicht statt. Derzeit erfolgen nach Auskunft des städtischen Hochbauamtes lediglich vorbereitende Maßnahmen für die Erstellung der Fundamente sowie der Anschlüsse an das Kanalnetz. Parallel zu den Grabungsarbeiten wurden zudem archäologische Untersuchungen und Baugrunduntersuchungen veranlasst. Stadtmarkt in Augsburg: Das ist der Zeitplan Wie Marktamtsleiter Kaufmann auf Anfrage weiter informiert, wird am festgelegten Fahrplan nicht gerüttelt. Die Übergabe der Neubauten an die Gastronomen ist im Mai 2020 geplant. Die Bauten in Holzmodulbauweise werden gegenwärtig im Werk der beauftragten Firma gefertigt. Beide Bauten werden nahezu fertig geliefert und dann am Stadtmarkt aufgestellt. Die endgültige Fertigstellung vor Ort wird planmäßig nur wenige Tage dauern. Lesen Sie dazu auch: Zwei Gebäude auf dem Augsburger Stadtmarkt werden abgerissen

