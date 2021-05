Augsburg

Trotz neuer Kitas fehlen in Augsburg weiterhin hunderte Plätze für Kinder

Plus Der Versorgungsgrad an Kita-Plätzen hat sich in allen Stadtteilen Augsburgs erhöht - doch viele Kinder bleiben unversorgt. Für die Stadt ist es ein Wettlauf gegen die Zeit.

Von Miriam Zissler

In Augsburg fehlen nach wie vor viele Kita-Plätze. Allein knapp 1150 Kindergartenkindern konnte für das kommende Jahr noch kein Platz in Aussicht gestellt werden. Obwohl diese Zahl sehr hoch ist, sind zum jetzigen Zeitpunkt vergleichsweise weniger Kinder unversorgt als noch im vergangenen Jahr. Für Eva-Maria Hermanns, Leiterin des städtischen Amts für Kindertagesbetreuung, ein klares Zeichen: "Der Platzausbau trägt nun erste Früchte." Und er geht weiter.

