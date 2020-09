Klimawandel: Im Augsburger Rathaus ist mehr Tempo nötig

Plus Augsburg hat sich beim Klimaschutz ambitionierte Ziel gesteckt. Die Umsetzung kommt aber zu langsam voran. Deshalb ist der Protest am Rathaus berechtigt.

Ist mir doch egal. Ja, auf diesem Standpunkt kann man beim Klimawandel stehen - etwa, wenn man älter ist und keine Kinder hat. Die wirklich existenziellen Folgen werden die Menschen in Augsburg wohl erst in etwa 30 Jahren zu spüren bekommen. Glaubt man den Experten, wird es die heute jungen Augsburger voll treffen. Somit ist es legitim, wenn die Schüler und Studenten aus dem Klimacamp vor dem Rathaus hartnäckig ein schnelleres Handeln der Politik einfordern - auch wenn der Protest teils übertreibt und einige Leute nervt. Protest ist immer unbequem, aber in diesem Fall berechtigt.

In Augsburg muss es politisch nicht nur darum gehen, den Ausstoß von CO 2 weiter zu senken. In diese Richtung gibt es inzwischen erste gute Ergebnisse. Die lokalen Möglichkeiten, weltweit Treibhausgase zu verringern, sind aber sehr begrenzt. Wichtig und richtig ist deshalb, dass die Stadt parallel eine Anpassungsstrategie an den Klimawandel entwickelt. Man kann einiges tun, um mit den Folgen von zunehmender Hitze, Dürre, Sturm oder Starkregen vor Ort besser zurechtzukommen.

Klima: Wichtige Ziele in Augsburg wurden bislang nicht erreicht

Leider geht es - bei allen guten Bemühungen in Augsburg - im Schneckentempo voran. Beispiele: Das neue Anpassungskonzept der Umweltverwaltung an den Klimawandel liegt bislang nur zur Hälfte vor, weil die erwartete öffentliche Förderung nicht floss. Gerade die entscheidenden Handlungsanleitungen für die Praxis fehlen noch. Der Ausbau des Radverkehrs in Augsburg hinkt hinter den Zielen her. Der Bau von Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden braucht zu lange. Und auch bei der weiteren Begrünung dicht bebauter Stadtteile schaut es - trotz beauftragter Studien - in der Praxis schlecht aus.

Seit Jahren werden in Augsburg mehr Bäume gefällt als gepflanzt. Das Amt für Grünordnung tut sich extrem schwer, neue Baumstandorte im Zentrum zu finden. Dabei wäre gerade dort mehr Grün für die natürliche Kühlung von Gebäuden nötig. Mehr Tempo im Rathaus ist dringend nötig.

