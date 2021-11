Der "abgespeckte" Augsburger Christkindlesmarkt braucht einen Zaun

Augsburg richtet in diesem Jahr wieder einen Christkindlesmarkt aus. Es gibt Abstriche im Programm, die zu verschmerzen sind. Am Zaun für die Glühweinstände führt kein Weg vorbei.

Nach der Corona-bedingten Absage im Vorjahr findet der Augsburger Christkindlesmarkt in diesem Jahr wieder statt. Darüber kann man sich freuen. Der Betrieb auf dem Rathausplatz verspricht vorweihnachtliche Stimmung, die im Jahr 2020 schmerzlich vermisst wurde. Dass der Markt wegen Corona mit Einschränkungen und Neuerungen verbunden ist, ist für Traditionalisten ein Schlag ins Gesicht. Der Startschuss am Montagvormittag, der Verzicht auf eine feierliche Eröffnung, die Absage des beliebten Engelesspiels und eingezäunte Glühweinstände sind gewöhnungsbedürftig.

Dass wegen Corona das Geschehen auf dem Rathausplatz räumlich entzerrt wird, weil weniger Stände stehen, ist nachvollziehbar. Auch die zeitliche Entzerrung am Eröffnungstag ist vernünftig. Sie ist deshalb zu verstehen, weil bei Tageslicht gesehen werden kann, wo gegebenenfalls noch Dinge nachzusteuern sind. Dies wäre bei einer Eröffnung am Abend in dieser Form nicht möglich.

Der Zaun um die Glühweinstände in Augsburg sorgt für Streit

Am heftigsten diskutiert wird derzeit über die Sonderregelung für die vier Glühweinstände am Rathausplatz. Ein Zaun wirkt eher abschreckend als einladend. Deshalb kommt es auf die Gestaltung des Zaunes an. Er soll, wie es heißt, hüfthoch sein. Er wäre folglich bei einer möglichen Panik leicht zu übersteigen. Wer sich jetzt komplett gegen den Zaun stellt, lässt ein wichtiges Argument außer acht: Wenn sich die Corona-Lage nicht nur in Augsburg weiter verschärfen sollte, ließe sich in einem abgegrenzten Bereich eine 2-G-Regelung (Zugang für Geimpfte und Genesene) praktizieren, ohne dass andere Bereiche auf dem Rathausplatz betroffen wären. Der Alkoholausschank um den Augustusbrunnen müsste sich dann an Vorgaben orientieren, wie sie in der Gastronomie jetzt schon gelten.

