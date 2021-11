Die Corona-Impfquote ist auch in Augsburg noch immer zu niedrig

Plus Das Angebot ist da - dennoch lassen sich in Augsburg weiterhin nicht genügend Menschen gegen das Coronavirus impfen. Leidtragende sind alle, die sich nicht impfen lassen können.

In der Statistik steht Bayern schlecht da: Der Freistaat liegt bei der Impfquote auf dem fünftletzten Platz aller Bundesländer. Rund 65 Prozent aller bayerischen Bürgerinnen und Bürger sind laut Statistikportal Statista doppelt geimpft - mit 65,5 Prozent liegt die Stadt Augsburg recht genau in diesem Schnitt. Doch das sind zu wenige Menschen, um die Pandemie mit all ihren Einschränkungen nach fast zwei Jahren endlich so einzudämmen, dass wieder ein normales Leben möglich ist.

