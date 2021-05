Funde in Augsburg: Die Geschichte nicht aus den Augen verlieren

Plus Bei Grabungsarbeiten am Augsburger Staatstheater stießen die Archäologen wieder auf einen interessanten Fund: Menschliche Überreste aus der Römerzeit kamen in einer mit Bauschutt gefüllten Grube zum Vorschein.

Augsburgs Archäologen stoßen immer wieder auf interessante Funde. Rund ums Theater hatten sie gar nicht mit besonderen Entdeckungen gerechnet, doch sie wurden überrascht: Zuerst kam ein gut erhaltener Teil der alten Stadtmauer zum Vorschein, nun ist es ein Skelett, das Fragen aufwirft.

