So locker sind die neuen Corona-Regeln für Augsburg nicht

Plus Von den neuen bayerischen Corona-Regeln profitieren nicht alle. Für den Vergnügungspark auf dem Plärrergelände etwa könnten die "Lockerungen" neue Einschränkungen bedeuten.

Die Corona-Maßnahmen werden gelockert - das ist die Botschaft, mit der die Staatsregierung die neuen Regeln, die seit Donnerstag gelten, angekündigt hat. In einigen Bereichen ist das auch der Fall - etwa mit dem Wegfall aller Kontaktbeschränkungen, dem Ende der FFP2-Pflicht und der Möglichkeit, auch in Innenräumen wieder große Veranstaltungen mit mehreren tausend Menschen abzuhalten. Allerdings: Davon profitieren nicht alle.