Warnung im Ernstfall: Augsburg hat aus der Pfingstflut gelernt

Plus In Augsburg hat man nach der Pfingstflut 1999 reagiert. Deshalb hat die Stadt mit ihrem Sirenennetz anderen Städten und Gemeinden, die nun einen Ausbau diskutieren, etwas voraus.

Katastrophen und große Unglücke erscheinen meist weit weg. Man denkt sich: Uns wird es schon nicht treffen. Wie schnell es gehen und ein Inferno über eine Region hereinbrechen kann, zeigen aktuell die verheerenden Überflutungen im Westen Deutschlands. Aber auch in Augsburg weiß man, dass man vor Ereignissen dieser Art nicht gefeit ist. Das Pfingsthochwasser 1999, als die Wertach über die Ufer trat, hat enorme Schäden angerichtet. Zum Glück waren keine Toten zu beklagen. In Augsburg hat man damals schon Konsequenzen gezogen und Sirenen, die man nach dem Ende des Kalten Kriegs für überflüssig gehalten hatte, wieder aufgebaut.