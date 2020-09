vor 24 Min.

Kuka investiert am Standort Augsburg Millionen in den Nachwuchs

Plus Die Firma Kuka hat in Augsburg-Lechhausen ein neues Bildungszentrum eröffnet. Das Projekt wird von der Unternehmensführung ganz hoch angesiedelt.

Von Bernd Hohlen

Seit Anfang September läuft der Betrieb im neuen Bildungszentrum der Firma Kuka in der Zugspitzstraße. Es ist eine Investition in den Nachwuchs. Bei der offiziellen Einweihung, die sich wegen Corona verschoben hatte, betonte Kuka-Vorstandsvorsitzender Peter Mohnen, welche Bedeutung das Projekt für die Zukunft des Unternehmens haben werde.

Das Kuka-Bildungszentrum in Augsburg von außen. Bild: Bernd Hohlen

Mohnen, Vorstandsvorsitzender der Kuka AG, erinnerte an Rudolf Diesel, der die „Augsburger Königliche Kreis-Gewerbeschule“ besuchte, um den Beruf des Mechanikers zu erlernen. „Von 100 Genies bleiben 99 unentdeckt“, soll er sinngemäß einmal gesagt haben. Damit es nicht so bleibt, verließ die Firma ihren dezentralen Ausbildungsstandort in der Zusamstraße und investierte einen „zweistelligen Millionenbetrag“ in einen Neubau auf dem Firmengelände in der Zugspitzstraße. Eine genaue Summe wurde nicht genannt.

Bildungszentrum bietet Platz für 200 Auszubildende

200 Auszubildende, in sieben verschiedenen Berufsgruppen, können hier auf dem neuesten Stand der Technik ausgebildet werden. Eine Investition „in die einzige wirkliche Ressource, die der Standort Deutschland und Augsburg hat, in Mitarbeiter mit Wissen und Fähigkeiten“, wie Wolfgang Hübschle, Leiter des Wirtschaftsreferats der Stadt Augsburg, anmerkte.

Auf 8000 Quadratmetern entstand ein Bildungszentrum, das neben der Schulung und Förderung für Nachwuchskräfte, auch Fortbildungsmittelpunkt für alle Kuka-Mitarbeiter sein soll. Dazu gehören Roboterprogrammierung, Projektmanagement, Sprachkurse, Coachings, alles was die Zukunft verlangt. „In den nächsten ein, zwei Jahren wollen wir alles digitalisiert haben und auf Papierausdrucke verzichten, sagt Georg Jakob, Ausbildungsleiter der Kuka, beim Rundgang durch das neue Bildungszentrum. Die „Zettelwirtschaft“ soll dann Vergangenheit sein.

Kuka verzichtet auf die Zettelwirtschaft

Ihre Aufgabenstellungen und Arbeitsaufträge erhalten die Auszubildenden jetzt schon über Tablets. Alle Bereiche, ob im Obergeschoss in den Seminar- und Aufenthaltsräumen, oder im unteren Werkstattbereich, sind offen gestaltet. „Wir wollen Sichtkontakt zu unseren Auszubildenden“, sagt Georg Jakob. Die zentrale Lage dieses Zentrums möchte Peter Mohnen auch als Bekenntnis verstanden wissen: „Hier ist Kuka zuhause und wird weiterhin erfolgreich sein“. Trotz schwieriger wirtschaftlicher Zeiten, wie er einräumen muss.

