05.09.2020

Lebensbedrohliche Stichverletzung: Die Polizei sucht nach Zeugen

Nach dem Vorfall in Oberhausen nimmt Kripo Augsburg Hinweise unter 0821/323 3810 entgegen.

Ein 19-jähriger Augsburger ruft die Polizei. Er muss mit einer Stichverletzung im Krankenhaus notoperiert werden. Nun sucht die Polizei Zeugen und seinen Begleiter.

Ein 19-Jähriger ruft die Polizei. Es ist kurz nach 18 Uhr am Freitagabend, als er sagt, dass er dringend ärztliche Hilfe benötigt. Die Verbindung reißt ab, doch Passanten eilen dem Augsburger zur Hilfe und rufen einen Notarzt. Als Polizei und Notarzt in Oberhausen eintreffen, stellen sie fest, dass der junge Mann eine Stichverletzung im Oberkörper hat. Er wird in die Uniklinik gebracht und dort sofort notoperiert. Wie die Polizei mitteilt, ist der 19-Jährige inzwischen außer Lebensgefahr.

Lebensgefährliche Stichverletzung: Wie kam es zu dem Vorfall in Oberhausen?

Doch die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Laut Polizei sei lediglich bekannt, dass der junge Mann mit einem noch unbekannten männlichen Begleiter unterwegs war. In der Eschenhofstraße in Oberhausen ist der 19-Jährige dann zusammengebrochen, mit der lebensbedrohlichen Stichverletzung. Wie es dazu kam, sei jetzt Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Der Begleiter sei nicht mehr da gewesen, als die Einsatzkräfte kamen. Zeugen beschrieben ihn wie folgt:

Circa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, dunkle, braune Haare, seitlich abrasiert, oben länger. Der Unbekannte soll einen grauen Pulli und einer dunkle, vermutlich schwarzen Hose getragen haben. Er hatte außerdem eine gelbe Tüte bei sich.

Der Geschädigte ist laut Polizei nur unwesentlich kleiner, schlank, hat dunkelblonde kurze Haare, an den Seiten bis zur Kopfhaut abrasiert. Er trug ein Camouflage-T-Shirt (laut Polizei dem "Militärlook ähnlich"), darüber eine grüne Langarm-Sportjacke mit drei weißen, parallel verlaufenden Streifen an den Ärmeln (vom Handgelenk bis zum Schulterbereich) und eine passend zur Oberbekleidung lange grüne Sporthose (mit den gleichen Streifen).

Polizei bittet Zeugen und den unbekannten Begleiter, sich zu melden

Die Polizei sucht nun Zeugen, die die beiden gegen 18 Uhr im Umfeld des Nordfriedhofs, im Eschenhofviertel, in der Bürgermeister-Bunk-Straße beziehungsweise Eschenhofstraße bis hin zur Donauwörther Straße gesehen haben. Die Polizei bittet insbesondere den Begleiter selbst, der vermutlich wesentlich zur Aufklärung des Vorfalles beitragen könnte, dringend, sich bei der Polizei zu melden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810 entgegen. (AZ)

