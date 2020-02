vor 48 Min.

Ledergürtel aus Augsburg: Vater und Sohn über ihr Erfolgsgeheimnis

Christian und Helmut Huber fertigen in ihrer Werkstatt Gürtel in Handarbeit. Dabei kommen auch alte Maschinen zum Einsatz.

Plus In Lechhausen fertigen Christian Huber und sein Vater Helmut Gürtel in Handarbeit. Wie sie dazu kommen und warum sie damit einen Nerv der Zeit treffen.

Von Leonhard Pitz

Besucht man die Werkstatt der Familie Huber in einem Keller in Lechhausen, macht man eine kleine Zeitreise. Christian Huber und sein Vater Helmut stellen hier Gürtel her, wie man es schon vor 50 Jahren gemacht hat – in viel Handarbeit und mit alten Maschinen.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Bereits vor mehreren Jahren hatten beide die Idee, ein gemeinsames Geschäft aufzuziehen. Letztlich entschieden sie sich für die Fertigung von Gürteln. Zum Weihnachtsgeschäft 2018 hatten sie dann angefangen, ihre Stücke unter der Marke „Riemenmeister“ zu verkaufen. Die Idee kam nicht von ungefähr, denn die Herstellung von Lederwaren hat in der Familie Huber Tradition: Helmuts Vater, KarlHuber, baute nach dem Zweiten Weltkrieg einen Ledergroßhandel auf und verkaufte handgefertigte Lederhosen. Das Geschäft übernahm später Helmuts Schwester. Sie führt heute die Säcklerei „Trachten Hofer“ in Todtenweis im Landkreis Aichach-Friedberg. "Riemenmeister": Gürtel und Hostenträger aus Lechhausen Doch auch Helmut Huber blieb trotz seines eigentlichen Berufs als Bauingenieur im Gleisbau den Lederwaren treu. Bis heute fertigt er Hosenträger für Lederhosen als Auftragsarbeiten an. „Beim Handwerk ist einfach das Schöne, dass man am Abend das Gefühl hat, etwas geschaffen zu haben. Man kann es in den Händen halten und weiß, ein anderer hat daran eine Freude.“ Auch Sohn Christian sieht das Arbeiten in der Werkstatt als „gute Abwechslung“ zum Bürojob. Als Angestellter im Online-Marketing konnte er bei der gemeinsamen Marke auch seine Stärken einbringen. Etwa im Aufbau der Webseite und dem Online-Verkauf der Gürtel. Gürtel aus Augsburg: Das meiste bei den "Riemenmeistern" ist Handarbeit. Bild: Peter Fastl Das Leder für die Gürtel bezieht „Riemenmeister“ aus inhabergeführten Gerbereien in Baden-Württemberg. Dort werde das Leder mit rein pflanzlichen Mitteln gegerbt und nicht etwa mit Chrom oder anderen Schwermetallen. „Den Unterschied kann man riechen. Das bemerken auch viele Kunden, wenn sie das Paket zu Hause öffnen. Das riecht dann gleich viel mehr nach Natur“, berichtet Helmut Huber. Auf dem Weg vom gegerbten Leder zum Gürtel kommen immer wieder alte Maschinen zum Einsatz, der Großteil wurde schon von Großvater Karl Huber verwendet. So wird das Loch für die Gürtelschnalle zum Beispiel mit einer alten BMW-Maschine von 1968 gestanzt. Die Maschine war zuvor bei Siemens im Einsatz und wurde von Helmut Huber extra für die Gürtelherstellung umgebaut. Ledergürtel aus Augsburg: Das meiste ist Handarbeit Der 64-Jährige kommt ins Schwärmen, wenn er über die Maschinen spricht. „Es gibt einfach nichts Besseres wie die alten deutschen Maschinen. Warum sollte ich die nicht weiterverwenden? Eine neue Maschine hat so viel Plastik verbaut, die muss einfach schnell kaputt gehen.“ Für die Reparatur einer alten Pfaff-Nähmaschine sei er sogar schon mal bis nach Franken gefahren und habe eine andere alte Maschine ausgeschlachtet. Die meisten Arbeitsschritte bei „Riemenmeister“ werden jedoch in Handarbeit verrichtet. „Damit haben wir auf jeden Fall einen Nerv getroffen“, sagt Christian Huber. Langfristig wollen Vater und Sohn mit „Riemenmeister“ in eine größere Werkstatt ziehen, das Geschäft laufe gut. „Handarbeit“, so Christian, „liegt zurzeit wieder voll im Trend.“ Diese Artikel könnten Sie auch interessieren: Modelabel "Donnerruf": Sie setzen auf Handwerk statt Massenproduktion

Ein Augsburger T-Shirt-Label setzt auf Fairtrade - und mehr

Wie "Suslet" nachhaltige Mode in Augsburg etablieren will Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen