Lidl, Heidi Klum und Co.: Augsburger David Helmut ist ein gefragter Regisseur

David Helmut ist ein gefragter Werbefilmregisseur. In dieser Funktion war der Augsburger unlängst bei Germany's next Topmodel mit Heidi Klum zu sehen.

Von Ina Marks

Als Schüler drehte David Helmut mit dem Camcorder seiner Eltern im Keller Horrorfilme, manchmal auch Actionstreifen im Wald. Doch das ist etliche Jahre her. Der Augsburger hat sich längst als Werbefilmregisseur in seiner Branche einen Namen gemacht. Sein Durchbruch gelang ihm vor rund vier Jahren, als er mit dem Werbespot „LIDL Land“ für Lidl auf sich aufmerksam machte. Der Spot, in dem Konkurrent Edeka aufs Korn genommen wurde, war eine Hommage an den amerikanischen Kinohit „La La Land“. Unlängst war David Helmut in einer Folge der ProSieben-Castingshow „Germany's next Topmodel“ an der Seite von Heidi Klum zu sehen. Die jungen Modelanwärterinnen mussten sich in Werbeclips vor dem Regisseur aus Augsburg und Heidi Klum beweisen. Für David Helmut war es nicht das erste Mal, dass er auf einen Promi traf.

David Helmut hat sich als Werbefilmregisseur in der Branche längst einen Namen gemacht. Bild: Michael Hochgemuth (Archivbild)

Bei Werbejobs gebe es verschiedene Schubladen, anhand derer Regisseure ausgesucht werden, erklärt der 34 Jahre alte Augsburger. Eine davon sei das Drehen mit Prominenten. Hier habe er sich offenbar den Ruf erarbeitet, mit Stars gut zusammen zu arbeiten und vor der Kamera aus ihnen viel herauszuholen, sagt Helmut.

Mit diesen Promis hat David Helmut schon gedreht

Der Augsburger hat bereits mit Model und Moderatorin Lena Gercke ein Musikvideo gedreht und Werbestreifen mit Moderatorin Verona Pooth und mit deren Familie für den Bezahlsender Sky. Auch Noch-Bundestrainer Joachim Löw und namhafte deutsche Fußballer standen für ein Pflegemittel von Nivea vor seiner Kamera. „Am Ende hat es Jogi Löw echt gut gemacht“, sagt David Helmut und lässt durchblicken, dass diese Art von Werbedrehs nicht immer leicht sind. Gefreut habe er sich, als er im Oktober vergangenen Jahres eine Anfrage für die 16. Staffel von Germany's next Topmodel erhielt.

Immer wenn er in den letzten Jahren mal die Sendung mit Heidi Klum ansah, habe er sich bei Auftritten von Regisseuren gedacht: „Das würde ich auch mal gerne machen.“ Im November war es prompt so weit. An einem Set in Berlin filmte David Helmut die Teilnehmerinnen der Model-Castingshow vor drei unterschiedlichen Kulissen. Zusammen mit Heidi Klum bewertete der Augsburger die Auftritte der Nachwuchsmodels.

Moderatorin Heidi Klum bei den Dreharbeiten für «Germany's next Topmodel» am Set in Berlin. Bild: Kay Nietfeld, dpa

Bei GNTM 2021: Was der Augsburger Regisseur über Heidi Klum sagt

Helmut fand es interessant zu beobachten, wie unterschiedlich sich die ehrgeizigen Kandidatinnen im Konkurrenzkampf verhielten. Am professionellsten war für ihn – natürlich Heidi Klum selbst. „Sie ist in meinen Augen wie eine funktionierende Maschine. Sie kann schnell wechseln vom albernen Kind zur eiskalten Jurorin“, beschreibt er seine Eindrücke. Die Zusammenarbeit sei sehr gut gewesen. „Sie war super nett und hörte auch auf meine Meinung. Aber klar, letztendlich entscheidet Heidi, welches Mädchen weiter kommt.“

David Helmut selbst glaubt, dass der klassische Stereotyp eines Models heute kein Erfolgsgarant mehr ist. Nur auf Bildern schön auszusehen, reiche nicht mehr. In Zeiten von Instagram, Youtube und Tik Tok müssten die jungen Frauen auch gute Entertainer und Influencer sein. Am meisten Potenzial sieht Helmut unter den GNTM-Teilnehmerinnen bei Dascha und Alex. „Die sind beide lustig und interessante Typen.“ Spaß ist für den Augsburger selbst ein wichtiger Faktor bei seinen verschiedenen Jobs.

Mit der Kreativagentur und Produktionsfirma „Any Agency GmbH“ , die Helmut mit seinem Team in Augsburg betreibt, arbeitet er für Kunden, wie Lidl. Für den Discounter entwickelt die Agentur jeden Monat einen sogenannten Social Viral, eine Werbekampagne also, die sich im Internet auf sozialen Plattformen verbreitet. Zudem wird David Helmut aber auch einzeln als Regisseur gebucht, wie eben für GNTM. Sein drittes Steckenpferd aber ist eine Comedy-Serie, die er für TV Now, dem Streamingportal der RTL-Mediengruppe, entwickelt.

Aus Jux und Dollerei habe er vor zwei Jahren auf Eigeninitiative einen Pilotfilm bei einer Produktionsfirma eingereicht, die diesen TV Now präsentierte. „Dort war man begeistert“, erzählt David Helmut, der die Sitcom nicht nur produziert, sondern darin auch mitspielt. „Das Konzept ist vergleichbar mit der Serie Jerks mit Christian Ulmen.“ David Helmut, der vor über einem Jahr nach Hamburg gezogen ist, aber allein wegen der Agentur regelmäßig in Augsburg Zeit verbringt, hat ein langfristiges Ziel in seinem Beruf: „Weniger Werbung machen und nur noch Spaß haben.“ Das hatte er sicherlich schon als Schüler, als er noch mit dem Camcorder durch Keller und Wald zog.

