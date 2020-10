vor 16 Min.

Lkw-Fahrer flüchtet nach Unfall

Als ein Mann am frühen Dienstagmorgen zu seinem Auto auf die Straße ging, wartete eine böse Überraschung auf ihn.

Dieser Verkehrsunfall muss zu hören gewesen sein, ist die Polizei überzeugt. Er ereignete sich in der Nacht auf Dienstag vermutlich in den frühen Morgenstunden in der Zirbelstraße in Oberhausen. Ein 41-jähriger Anwohner hatte seinen schwarzen Lexus mit Augsburger Zulassung ordnungsgemäß vor einem Anwesen geparkt. Am Dienstagmorgen gegen 7.15 Uhr bemerkte er, dass sein Auto mehrere Meter versetzt stand und an der Fahrseite im Bereich des vorderen Kotflügels und der Fahrertür massiv beschädigt war.

Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei nach derzeitigem Ermittlungsstand davon aus, dass der Pkw durch den Anhänger eines Lkw beschädigt worden ist, als das Gespann aus der Zirbelstraße nach rechts in die Oettinger Straße eingebogen ist. Dem Autohalter entstand ein Schaden im oberen vierstelligen Eurobereich. Gegen den derzeit unbekannten Lkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323 2510 entgegen. (ina)

