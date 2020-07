11:46 Uhr

Malen fürs Museum: Kinder zeigen Alltag mit Corona

Junge Augsburger sind aufgerufen, sich mit der Pandemie zu befassen. Alle Werke werden in einer eigenen Ausstellung präsentiert. Wie die Teilnahme funktioniert.

Wie haben Kinder die Kontaktsperre im Zuge der Corona-Pandemie erlebt? Sie waren viel zu Hause, hatten Homeschooling, konnten ihre Freundinnen und Freunde nicht sehen und bestimmt auch das ein oder andere Hobby nicht ausüben. Wie hat sich das angefühlt? Wie war es für sie, Oma und Opa nicht besuchen zu können? War die Zeit des Lockdowns schon für Erwachsene nicht leicht, wie muss das erst für Kinder gewesen sein? Bestimmt gab es aber auch schöne, besondere Momente. Alle Augsburger Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren sind aufgerufen, künstlerisch auszudrücken, wie es ihnen in den zurückliegenden Monaten ergangen ist.

Mitmachausstellung Kinder, Kunst, Corona

Die Kunstsammlungen und Museen räumen den Bildern, Zeichnungen, Collagen oder Fotografien der Kinder im Glaspalast einen besonderen Platz ein, wo ihre Kunstwerke direkt ausgestellt werden. Initiatorin und Schirmherrin der Mitmachausstellung „Kinder, Kunst, Corona – Deine Bilder im Museum“ ist Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU). In der Ausstellung sieht sie einen besonderen Mehrwert für alle Generationen: „Kinder haben einen eigenen und ganz besonderen Blick auf die Dinge. Ich bin mir sicher, dass ihre Werke für Gleichaltrige, aber auch für Erwachsene sehr eindrucksvoll sind.“ Auch der Stadtjugendring (SJR) unterstützt die Aktion.

Die Kunstsammlungen der Stadt wollen Kinderbilder zur Corona-Pandemie ausstellen. Bild: Seven Hoppe, dpa

Gefragt sind selbst gemalte Bildern, eigene Fotografien oder Collagen. Bis spätestens 8. August können die Teilnehmer ihre Kunstwerke ins Museum H2 – Zentrum für Gegenwartskunst im Glaspalast zu den Öffnungszeiten von Dienstag bis Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr vorbeibringen und sich an der Kasse melden. Mit dem Museumspersonal können sich die jungen Künstlerinnen und Künstler in der Halle 1 dann einen geeigneten Ausstellungsort für ihr Kunstwerk aussuchen. Alle Kinder und Jugendlichen, die ein Werk vor Ort abgeben, haben zudem freien Eintritt für die parallel im Glaspalast im H2 – Zentrum für Gegenwartskunst stattfindende Ausstellung „Der Blaue Planet – The Blue Planet“.

Kinder können im Museum selbst aktiv werden

Neben der Präsentation ihrer Kunstwerke haben die Kinder auch die Möglichkeit, bis zum Friedensfest am Samstag, 8. August, im Museum selbst aktiv zu werden und zu Stift, Pinsel oder Schere zu greifen, zu malen oder zu basteln: Die Kunst- und Kulturvermittlung der Kunstsammlungen und der Bastelkiosk bieten zahlreiche Workshops an. Die gesamte Mitmachausstellung wird von der Stadtsparkasse finanziell unterstützt. Zudem wird es eine Vorlesestunde zum Thema „Farben und Gefühle“ mit OB Eva Weber und Führungen rund ums Thema „Kunst“ geben. Alle Angebote fänden in Kleingruppen und unter Beachtung der Corona-Auflagen statt, so die Stadt. (AZ, bau)

Die Anmeldung ist online direkt auf www.tschamp.de möglich. Alle Infos auch unter www.augsburg.de/kinderkunstcorona.

