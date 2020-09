vor 38 Min.

Mann randaliert vor Haus seiner früheren Partnerin in Pfersee

Gleich mehrfach rückte die Polizei wegen eines Randalierers in Pfersee an.

Mehrere Polizeistreifen waren gefordert, um den 37-jährigen Randalierer festzunehmen.

Am Freitag randalierte ein 37-Jähriger vor dem Haus seiner ehemaligen Lebensgefährtin in der Hessenbachstraße in Pfersee. Die alarmierte Polizeistreife erteilte ihm auf Grund seines Verhaltens einen Platzverweis, dem er auch nachkam.

Kurze Zeit später tauchte er wieder in der Hessenbachstraße auf und sorgte erneut vor der Haustüre seiner Ex-Freundin für Unmut, so die Polizei. Wieder wurde die Streife alarmiert. Nun zeigte sich der 37-Jährige nicht mehr kooperativ, sondern flüchtete zum dortigen Kinderspielplatz. Er stieg auf ein Klettergerüst und drohte den Beamten, sie umzubringen.

Anschließend kletterte er wieder herunter, zog seine Oberbekleidung aus und stellte sich in Kampfhaltung vor die Beamten. Zwischenzeitlich waren mehrere Streifen vor Ort, was bei der anschließenden Festnahme auch notwendig war. Der Mann wehrte sich nämlich massiv. Auf Grund seines psychischen Ausnahmezustands, der sich im Laufe der Maßnahmen offenbarte, wurde der 37-Jährige in ein Bezirkskrankenhaus eingeliefert. (möh)

Themen folgen