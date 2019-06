vor 36 Min.

Martina Wild ist OB-Kandidatin der Augsburger Grünen

Die Grünen in Augsburg haben entschieden. Martina Wild ist OB-Kandidatin. Die Vorsitzende der Stadtratsfraktion setzt sich gegen zwei Mitbewerber durch.

Von Michael Hörmann

Die Entscheidung ist gefallen: Martina Wild, 43, wird erwartungsgemäß Oberbürgermeisterkandidatin der Augsburger Grünen. Die Vorsitzende der Stadtratsfraktion setzte sich beim Mitgliederentscheid gegen die Mitbewerber Deniz Anan und Melanie Hippke durch. Das Ergebnis wurde am Mittwochmittag bekannt gegeben. Zuvor fand die Auszählung der Stimmen unter notarieller Aufsicht statt.

Peter Rauscher, Vorsitzender der Grünen, verkündete das Ergebnis. 195 Mitglieder (60 Prozent) hatten ihre Stimme abgegeben, gültig waren 179 Stimmen. Auf Martina Wild entfielen 88 Stimmen, auf Deniz Anan 54 Stimmen und auf Melanie Hippke 34 Stimmen. Damit kam es zu einer Stichwahl zwischen Martina Wild und Deniz Anan. Hier kam Martina Wild auf 98 Stimmen und Deniz Anan auf 67. Sie setzte sich mit 59,8 Prozent gegen Anan durch.

Die Nominierung der OB-Kandidatin Martina Wild ist am 26. Juni

Offiziell gekürt wird Martina Wild bei einer Nominierungsversammlung. Sie findet am Mittwoch, 26. Juni, in der Stadtbücherei statt. Das Ergebnis der Mitgliederbefragung gilt als Empfehlung. Da die unterlegenen Kandidaten das Votum für Martina Wild akzeptieren, ist der Weg für sie somit frei. Die Kommunalwahl findet dann am 15. März 2020 statt.

Martina Wild ist eine erfahrene Kommunalpolitikerin. Seit dem Jahr 2003 gehört sie dem Augsburger Stadtrat an. In der Periode von 2008 bis 2014 war sie stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Seit 2014 führt sie die Fraktion der Grünen. Die Grünen sind Kooperationspartner im regierenden Rathausbündnis von CSU und SPD.

In ihrer Bewerbung für die angestrebte OB-Kandidatur hatte sie gegenüber den Mitgliedern geäußert: „Mein Ziel ist es, gemeinsam mit euch Augsburg nachhaltiger, weltoffener, gerechter und damit grüner zu gestalten.“

OB-Kandidatin Martina Wild setzt auf Klimaschutz

Die OB-Kandidatin betont, dass Klimaschutz für sie oberste Priorität habe: „Wir müssen die Potenziale erneuerbarer Energien in Augsburg ausschöpfen, energetisch sanieren, mit Energiekarawaneund StromsparChecks zum Thema Energiesparen beraten und mit einer Energienutzungsplanung integrierte Quartierskonzepte gestalten.“ Klimaschutz bedeute vor allem aber auch eine Mobilitätswende, so Wild: „Wir brauchen in Augsburg und der Region einen gut ausgebauten und preislich attraktiven Nahverkehr.“

