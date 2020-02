14:00 Uhr

Mercedes rammt Zaun und Fahrer flüchtet

Ein 41-Jähriger flüchtet nach einem Unfall. Kurz darauf gibt sich ein Anderer gegenüber der Polizei als Unfallverursacher aus. Die Beamten wittern den Betrug.

Am Freitagnachmittag hat ein 41-jähriger Mann seinen Mercedes in der Mühlhauser Straße, Höhe Flugplatz, gegen einen Zaun gefahren. Laut Polizei entfernte sich der Mann von dem „total demolierten“ Auto und stieg in ein vorbeifahrendes Fahrzeug. Nach Polizeiangaben sei kurze Zeit später ein 29-jähriger Mann an der Unfallstelle erschienen und habe behauptet, er sei der Unfallverursacher. Die Angaben wurden von einer Begleiterin bestätigt.

Die Polizei lässt sich bei dem Unfall in Augsburg nicht täuschen

Die Polizeibeamten hätten jedoch erhebliche Zweifel an der Schilderung des 29-Jährigen gehabt und wenig später den tatsächlichen Unfallverursacher ermittelt. Der 41-Jährige sei deutlich alkoholisiert angetroffen worden, ein Atemalkoholtest ergab 1,4 Promille. Führerschein und Fahrzeug des Unfallverursachers wurden eingezogen – nicht nur ihn erwartet nun eine Anzeige. Gegen den 29-Jährigen und dessen Begleiterin wird wegen Strafvereitelung ermittelt. Die Polizeibeamten beziffern den entstandenen Schaden am Mercedes auf 35.000 Euro. (jovos)

