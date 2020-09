vor 48 Min.

Messe GrindTec soll trotz Corona in Augsburg stattfinden

Plus Im März war die Messe GrindTec in Augsburg wegen Corona ausgefallen. Der neue Termin ist Mitte November. Die Veranstalter stehen nun vor vielen Herausforderungen.

Die GrindTec in Augsburg ist die führende Messe weltweit für die Schleiftechnikbranche. Wer sich über Neuheiten informieren möchte, kommt alle zwei Jahre hierher. Der gewohnte Termin im März fiel dieses Jahr kurzfristig aus. Die Corona-Pandemie war der Auslöser für die Terminverschiebung. Corona ist ein halbes Jahr später noch immer das große Thema weltweit. Die Messe soll jetzt trotzdem Mitte November stattfinden. Für die Veranstalter ist es ein Kraftakt.

Die Firma "Afag Messen und Ausstellungen" ist seit vielen Jahren für die Organisation der GrindTec zuständig. Thilo Könicke und Henning Könicke sind die Geschäftsführer. Es war an einem Sonntagnachmittag Anfang März, als sie verkünden mussten, dass die Messe erst einmal nicht stattfinden kann. Im Zusammenspiel mit der Stadt und dem Gesundheitsamt wollten die Geschäftsführer kein Risiko eingehen. Es war die Zeit, als Corona immer stärker ins Bewusstsein der Menschen rückte. Allein die Ankündigung, dass Aussteller aus China erwartet werden, sorgte vor für eine große Verunsicherung in Teilen der Bevölkerung. Wegen der wirtschaftlichen Bedeutung der Fachmesse plädierten die Veranstalter für eine Verschiebung. Als Ausweichtermin war von Anfang an der November ins Spiel gebracht worden. Schnell war klar, dass die GrindTec nun vom 10. bis 13. November stattfinden soll. Es blieb somit bei vier Veranstaltungstagen.

GrindTec in Augsburg: Sieben Wochen bis zur Eröffnung

Nun sind es noch rund sechs Wochen bis zur geplanten Eröffnung. Über Corona wird weiter diskutiert. Die Messe-Macher Henning und Thilo Könnicke betonen, dass sie mit einem Hygienekonzept die Voraussetzungen schaffen werden, damit die Veranstaltung planmäßig über die Bühne gehen kann. Dass Vieles anders laufen werde als bislang, ist offenkundig. Die Geschäftsführer sind darauf vorbereitet: "Wir erwarten eine etwas andere, aber mindestens genauso spannende GrindTec 2020, die den Weg in das Jahr 2021 für die Branche ebnet und das Geschäft für unsere Aussteller positiv beeinflusst."

Eine Weltleitmesse lebt davon, dass möglichst viele Aussteller und interessierte Besucher sich austauschen. Reisebeschränkungen in einzelnen Ländern wegen Corona erschweren die Kontaktaufnahme. Manche Firma zieht auch freiwillig zurück, weil sie Sorge um ihre Mitarbeiter hat, die sich womöglich mit dem Coronavirus anstecken könnten. Einzelne Unternehmen zweifeln auch am wirtschaftlichen Erfolg eines Messeauftritts, der unter coronabedingten Auflagen abläuft.

Messe: Einige Aussteller zogen bereits zurück

Die Geschäftsführer bestätigen, dass es Absagen von Ausstellern gegeben hat. Dennoch sei das Interesse an der GrindTec weiterhin groß: "Als wir den neuen Termin bekannt gegeben hatten, waren 670 Aussteller registriert. Heute, also ein halbes Jahr später, sind es knapp 600." Dies heißt aus Sicht des Veranstalters: Knapp 90 Prozent der Aussteller, darunter die laut Thilo Könicke führenden Schleiftechnikanbieter, stehen nach wie vor hinter der GrindTec. Eine Prognose, wie viele Aussteller es am 10. November tatsächlich sein werden, könne niemand abgeben, heißt es bei der Firma Afag. Man sei aber überzeugt, dass den Besuchern ein "umfassendes Angebot mit vielen Innovationen" geboten werde.

Unter den Gegebenheiten ist auch schwer einzuschätzen, wie viele Besucher aus aller Welt nach Augsburg kommen werden. Henning Könicke sagt: "Die meisten unserer Besucher folgen Einladungen von Ausstellern. " Diese Einladungen würden meist sechs bis acht Wochen vor der Veranstaltung versandt. Könicke geht davon aus, dass viele Besucher ihre Entscheidung sehr kurzfristig treffen werden. Wer aber komme, dürfte eine große Investitionsbereitschaft mitbringen, vermutet er.

Nach Stand der Dinge wird das komplette Messegelände für die GrindTec benötigt. Die ersten Messebauer für die Stände der Aussteller werden ab Mitte Oktober erwartet. Corona wirkt sich jedoch aus. Es gibt Firmen aus einzelnen Ländern, die aufgrund von Reisebeschränkungen erstmalig auf einen Besuch verzichten müssen. Wichtig zu sagen sei aber, erläutert Thilo Könicke, dass die Teilnehmer der GrindTec traditionell zu einem großen Teil aus Deutschland und dem europäischen Ausland nach Augsburg reisten. Und wie sieht es mit Gästen aus China aus? Dazu sagt Henning Könicke: "Aussteller aus Ländern, die aktuell nicht nach Deutschland einreisen können, prüfen Möglichkeiten, um sich durch deutsches Personal oder europäische Händler vertreten zu lassen." Aussteller aus China verfolgten diese Strategie schon seit einigen Jahren.

Die Messe ist in Augsburg ein wichtiger Wirtschaftsfaktor

Abzuwarten bleibt vorerst, wie viele Aussteller und Besucher am Ende nach Augsburg kommen. Für die Region ist die GrindTec ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Götz Beck, Chef der Tourismusgesellschaft, führt aus: "Unsere Berechnungen haben bei der letzten GrindTec im Jahr 2018 ergeben, dass durch diese Messe 30.000 Übernachtungen in Augsburg und der Region generiert wurden." Geht man von durchschnittlichen Ausgaben pro Übernachtung von 170 Euro aus, so geht es um über fünf Millionen Euro an "touristischem Umsatz".

