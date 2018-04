vor 41 Min.

Michael Rauscher aus Augsburg: Schafft er es ins DSDS-Finale?

Die DSDS-Jury hat Michael Rauscher längst von sich überzeugt. Am Samstag kämpft der singende Fliesenleger aus Augsburg um den Einzug ins Finale.

Von Felicitas Lachmayr

In der vergangenen Live-Show von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) landete Michael Rauscher mit dem Song „Schieß mich doch zum Mond“ von Roger Cicero einen Volltreffer. Sogar Jurymitglied Mousse T., der den gelernten Fliesenleger zuvor kritisiert hatte, war begeistert. Am Samstag steht der 20-jährige Augsburger wieder auf der Bühne. Im Interview verrät er, wie er das Publikum diesmal überzeugen will.

Wie fühlen Sie sich so kurz vor der nächsten Live-Show?

Michael Rauscher: Mir geht es super. Es ist ein wahnsinniges Gefühl, so weit gekommen zu sein. Ohne die Unterstützung aus Augsburg hätte ich das nicht geschafft.

Ist Ihre Familie wieder live mit dabei?

Rauscher: Natürlich, alle kommen nach Köln. Meine Freunde reisen extra mit dem Bus an. Es sind sogar noch mehr als bei der letzten Live-Show. Ich bin sehr froh, dass sie alle da sind, um mich anzufeuern. Das ist nicht selbstverständlich.

Die Jury war begeistert von Ihrem letzten Auftritt. Hat Sie das motiviert?

Rauscher: Natürlich. Es ist schön zu wissen, dass mich Dieter Bohlen mag. Sein Urteil ist mir wichtig, denn alles, was er macht, wird zu Gold. Ohne Kritik hatte ich zwar nichts Konkretes, was ich verbessern kann. Aber ich habe mich nicht auf meinen Lorbeeren ausgeruht. Ich werde wieder alles geben und habe fleißig für den kommenden Auftritt geübt.

Mit welchen Songs wollen Sie das Publikum überzeugen?

Rauscher: Ich habe mich mit den Vocal-Coaches, der Musikredaktion und der Jury auf "Blue Suede Shoes" von Elvis Presley und "Way down we go" von Kaleo geeinigt. Ich bin sehr zufrieden mit der Auswahl, weil ich damit verschiedene Facetten von mir zeigen kann. Mit Elvis kann ich meine fröhliche Seite präsentieren, mit "Way down we go", übrigens eines meiner Lieblingslieder, meine melancholische Seite. Ich habe nicht immer nur gegrinst im Leben, aber Musik hat mir immer geholfen.

Gab es besondere Herausforderungen bei den Proben?

Rauscher: Eigentlich habe ich es nicht so mit Tanzen. Aber zu Elvis kann man nicht ruhig auf der Bühne stehen. Diesmal will ich auch mit meiner Performance überraschen und habe intensiv an meinen Bewegungen gearbeitet. Das Publikum darf gespannt sein. Außerdem sind es zwei englische Titel, weshalb ich auch an meiner Aussprache gefeilt habe.

Glauben Sie an Ihren Einzug ins Finale?

Rauscher: Es wird nicht einfach, aber ich gebe alles und hoffe, dass mich meine Fans ordentlich mit ihren Votings unterstützen. Der Konkurrenzdruck unter den Kandidaten wächst. Jeder will gewinnen. Aber trotzdem haben wir einen guten Zusammenhalt untereinander.

Können Sie sich ein Leben ohne Bühne überhaupt noch vorstellen?

Rauscher: Ich möchte eigentlich nicht mehr runter. Ich fühle mich schon sehr wohl da oben. Zu gewinnen und mit Dieter Bohlen Musik zu machen, das wäre ein Traum.

Am Samstag, 28. April, steht Michael Rauscher wieder ab 20.15 Uhr auf der DSDS-Bühne bei RTL. In der dritten Live-Show kämpft der Augsburger gegen fünf Kandidaten um den Einzug ins große Finale von DSDS. Ob der singende Fliesenleger eine Runde weiterkommt, können Sie per Telefon- oder SMS-Voting mitbestimmen.

