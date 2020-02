09:23 Uhr

Mülltonnenstand an Pflegeheim in Flammen: Brand beschädigt Autos

Lichterloh brannte ein Mülltonnenunterstand in Oberhausen.

Mehrere besorgte Bürger haben Donnerstagabend die Feuerwehr alarmiert. Beim einem Seniorenwohn- und Pflegeheim in Lechhausen brannte es. Der Schaden ist enorm.

Es war am Donnerstag gegen 22.05 Uhr als die Berufsfeuerwehr Augsburg und die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen zu dem Seniorenwohn- und Pflegeheim in der Robert-Bosch-Straße gerufen wurden. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen bereits meterhoch Flammen aus dem Mülltonnenunterstand.

Der Brand hätte schlimmere Folgen haben können. Bild: Berufsfeuerwehr Augsburg

Brand in Augsburg sorgt für hohen Schaden

Der Brand beschädigte die Außenfassade, an Doppelglasfenstern wurden die äußeren Glasscheiben zerstört. Die Kunststofffenster schmolzen bereits. Zwei parkende Fahrzeuge wurden durch die hohe Brandtemperatur beschädigt. Wie die Feuerwehr berichtet, zerbrachen Autoglasscheiben, Kunststoffteile schmolzen.

Die Einsatzkräfte konnten einen größerer Schaden an dem Seniorenwohn-und Pflegeheim, sowie an den Autos verhindern. Im Pflegeheim konnte dem Bericht zufolge schnell Entwarnung gegeben werden. Kein Fenster war gekippt. Demnach war kein Brandrauch in das Haus gelangt. Mit der Wärmebildkamera wurden die betroffenen Bereiche kontrolliert. Die Feuerwehr schätzt den entstandenen Sachschaden auf 40.000 Euro. (ina)