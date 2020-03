18:00 Uhr

Nach Macheten-Angriff im Augsburger Univiertel: So lief der SEK-Einsatz

Ein 27-jähriger Mann aus Augsburg hat am Dienstag in der Früh mit einer Machete auf Passanten eingeschlagen. Ermittler untersuchten unter anderem die Wohnung des tunesischen Staatsbürgers,

Plus Ein Tunesier hat im Univiertel mehrere Menschen attackiert. Einem Mann schlug er mit einer Machete gegen den Kopf. Mit einer Axt demolierte er einen Bus. Ist der Verdächtige schuldfähig?

Von Jan Kandzora

Der Linienbus war am Dienstag für eine Sonderfahrt eingeteilt, er sollte Busfahrer des AVV zur Frühschicht transportieren. Es war gegen 3.50 Uhr, da ist im Univiertel wie fast in der ganzen Stadt unter der Woche normalerweise wenig los – und während der Coronakrise ohnehin kaum etwas. Was allerdings in den folgenden Minuten passierte, war eine Ausnahmesituation, die einen Großeinsatz der Polizei auslöste. Vor dem stehenden Bus tauchte zu dieser verschlafenen Zeit plötzlich ein Mann auf, bewaffnet mit einer Axt und einer Machete.

Nach Auskunft der Polizei handelt es sich bei dem Mann um einen 27-jährigen Augsburger mit tunesischer Staatsangehörigkeit. Er schlug demnach mit der Axt auf die Frontscheibe des Busses ein, die zerbrach. Der Busfahrer, ein 47-jähriger Mann, reagierte schnell. Er fuhr den Bus weg und rief die Polizei. Der Ausraster des Tunesiers endete den Polizeiangaben zufolge allerdings mit dieser Gewaltattacke nicht. 7 Bilder Polizeieinsatz nach Macheten-Angriff im Univiertel Bild: Silvio Wyszengrad Stattdessen soll er kurz darauf, gegen 4 Uhr, im Alten Postweg, ein Auto angehalten haben, in dem eine 27-jährige Frau saß. Erneut griff der Mann demnach zur Axt und schlug auf Front- sowie Seitenscheibe des Fahrzeuges ein. Er soll die Frau bedroht haben; genauere Angaben dazu machen die Ermittler derzeit nicht. Es muss für die Frau jedenfalls eine entsetzliche Situation gewesen sein, auf die ein 28-jähriger Anwohner trotz der Uhrzeit aufmerksam wurde. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. SEK-Einsatz in Augsburg: Mann geht mit Machete auf Passant los Der Mann eilte der Frau zur Hilfe. Wie die Polizei berichtet, lief er zum Auto der Frau und versuchte dort, den Angreifer zu überwältigen. Dabei soll der 27-jährige Tunesier dem Mann mit einer Machete einen Schlag gegen den Kopf versetzt haben. Der Anwohner erlitt Verletzungen, konnte aber den Tunesier laut Polizei von weiteren Angriffen abhalten. Als die Polizei vor Ort war, nahmen die Beamten den Beschuldigten fest. Er leistete den Angaben zufolge keinen Widerstand. Sowohl der Busfahrer als auch die Autofahrerin blieben unverletzt; der 28-Jährige Helfer wurde durch den Rettungsdienst mit „mittelschweren“ Kopfverletzungen in die Uniklinik Augsburg gebracht, so die Polizei. Lebensbedrohlich sind die Verletzungen demnach nicht, es wird aber davon ausgegangen, dass der Helfer stationär behandelt werden muss. Aus welchen Motiven der Mann aus Tunesien möglicherweise handelte, wird derzeit noch ermittelt. Sein Anwalt, der Augsburger Verteidiger Werner Ruisinger, sagte auf Anfrage, er wolle sich zum Sachverhalt derzeit noch nicht äußern. Angriff in Augsburg: Tunesier attackiert Bus mit Axt Am Dienstagfrüh waren die betroffenen Bereiche der Salomon-Idler-Straße sowie des Alten Postwegs für mehrere Stunden gesperrt, während die Polizei im Einsatz war. Dabei rückte auch ein Spezialeinsatzkommando an. Es habe zunächst eine „unklare Lage geherrscht“, heißt es von der Polizei, man habe aus Sicherheitsgründen Teilbereiche eines Mehrparteienhauses im Univiertel vorübergehend räumen müssen. Der Tatverdächtige wohnt in dem Haus. Die Spezialkräfte durchsuchten die Wohnung des Verdächtigen, eine Maßnahme, die „keine Hinweise auf eine Gefährdung der Anwohner“ ergab. Einen konkreten Verdacht, dass dort beispielsweise Sprengstoff gelagert sein könnte – was man angesichts der Formulierung möglicherweise vermuten könnte – gab es nicht, wie aus Ermittlerkreisen verlautete. Angesichts der Tatsache, dass ein Mann mit einer Axt und einer Machete bewaffnet durch die Straßen gezogen und offenbar wahllos Passanten attackierte, habe man schlicht auf Nummer sicher gehen müssen. Augsburg: Angreifer in psychiatrischem Krankenhaus untergebracht Viele Hintergründe der Attacke waren am Dienstag noch unklar. Der „genaue Tathergang sowie die Hintergründe der Tatbegehung sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen“, hieß es von der Polizei. Die Ermittlungen werden von der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei Augsburg wegen dringenden Verdachtes des versuchten Totschlags, der gefährlichen Körperverletzung und der Sachbeschädigung geführt. Der 27-jährige Tunesier wurde am Nachmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen sogenannten Unterbringungsbefehl erließ. Das heißt: Die Ermittler gehen aktuell davon aus, dass der 27-Jährige im Zustand der Schuldunfähigkeit oder zumindest der verminderten Schuldfähigkeit handelte. Er kommt daher nicht in U-Haft, sondern wird in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Lesen Sie auch: Welche Kriminellen von der Corona-Krise profitieren - und welche nicht

