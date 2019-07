vor 2 Min.

Neuer Verein "Generation Aux" will vielleicht in den Stadtrat

In Augsburg könnte bei der Kommunalwahl im kommenden Frühjahr eine weitere Liste antreten. Bekannte Augsburger haben dazu einen Verein gegründet.

Vor Kurzem hat sich ein Verein namens „Generation Aux“ gegründet. Ziel, so Vorsitzender Raphael Brandmiller, sei es, „etwas für die Stadt zu machen“. Das könnten Projekte in den unterschiedlichsten Bereichen sein. „Es sind Leute, die sich für Augsburg engagieren wollen und dies in der Vergangenheit auch schon getan haben“, so Brandmiller, der früher Vorsitzender des Stadtjugendrings war und bei SPD und Grünen politisch aktiv war.

Im Verein ebenfalls engagiert sind die Firmengründer Christoph Steinle (August Gin), Raimund Seibold (Boxbote) und Christoph Elwert, bekannt als Modular-Festivalleiter. Brandmiller betont auf Anfrage, dass aktuell aber noch nicht entschieden sei, ob man über die Vereinsaktivitäten hinaus auch in den Stadtrat wolle. Das werde sich erst im Lauf der kommenden Monate herauskristallisieren. (skro)

