Oberhausen: Wie das Slamba-Hostel in der Ulmer Straße läuft

Plus Das Slamba-Hostel befindet sich ganz in der Nähe des Oberhauser Bahnhofs. Wie die Bewertungen der Gäste ausfallen und wie die Betreiber den Standort beurteilen.

Vitalij Kobert hat Kaffee gekocht und Kekse auf den Tisch gestellt. Tageslicht erhellt den großen Aufenthaltsraum. Stellt man sich hier, im zweiten Stock des Slamba Hostels, ans Fenster, blickt man links Richtung Wertachbrücke und rechts auf Bob’s Kneipenlokal. Gerade will Kobert anfangen, von seinem Hostel zu erzählen, da klingelt sein Handy. Mit entschuldigendem Blick hebt er ab. „Nein, für morgen ist leider alles ausgebucht“, erklärt er dem Anrufer. Vielleicht in ein paar Tagen wieder.

Augsburg: Welche Gäste steigen in Slamba-Hostel ab?

100 Prozent Belegung habe er im Sommer meistens, sagt der Mann, der das Hostel gemeinsam mit seinem Schwager Maxim Kobert leitet – in der Ulmer Straße, wo man einmal ums Eck läuft und am Oberhauser Bahnhof steht. Ganz unproblematisch ist der Standort nicht. Noch immer wird die Gegend von Drogen- und Alkoholsüchtigen aufgesucht. Die Unannehmlichkeiten, die dadurch entstehen, bekommen auch die Koberts zu spüren, wird Vitalij später erzählen. Welche Gäste also steigen hier ab und was schätzen sie am Slamba Hostel?

Dem Inhaber zufolge kommen ganzjährig Ärzte aufgrund der Nähe zum Klinikum, im Winter mehr Handwerker, im Sommer mehr Touristen und im Herbst Italiener fürs Oktoberfest. Mit dem Zug sind sie gleich in München. Praktisch ist auch die Straßenbahn vor der Türe sowie die Anbindung an die B17 und die Autobahn. In der Nachbarschaft gibt es Geschäfte und einen Supermarkt, essen kann man von Kebab bis gutbürgerlich.

Hostel-Betreiber Vitalij Kobert zeigt eines der Zimmer und die Bewertungsliste eines Buchungsportals. Neben den Beurteilungen sei auch der Preis für die Gäste entscheidend, sagt der Chef. Bild: Annette Zoepf

Den Eingang zum Hostel aber muss manch ein Gast erst suchen. Steht man vor dem Gebäudekomplex, kann man die Apotheke oder das Fast-Food-Lokal betreten, nicht aber die Unterkunft. Erst wenn der Blick an der grauen Fassade entlang nach oben wandert, sieht man ein Schild an der Wand: „Slamba Hostel Augsburg … ein Hostel mal anders!“ Die Rezeption befindet sich im etwas versteckt gelegenen Innenhof. Der bereitet Vitalij Kobert Kopfzerbrechen.

Hier gibt es unter anderem einen Schnäppchenmarkt, eine Bar, eine Arztpraxis und einen Optiker. Viel Gewerbe, viele Kunden, viele Autos. Der Hof ist stark frequentiert. Zigarettenkippen liegen herum, Papierschnipsel, eine Bürste. Vitalij Kobert erzählt, morgens werde hier gesäubert, drei, vier Stunden später sei alles wieder schmutzig. „Egal, wie gut die Hausverwaltung ist, egal, wie oft wir putzen, es ist immer dreckig draußen“, sagt er.

Ein Gast schreibt von "Gesindel"

Entsprechend fallen manche Bewertungen bei Booking.com aus, der wichtigsten Buchungsplattform im Internet. „Schäbig“ sei es von außen, liest man, das Umfeld „unschön“ und „unangenehm“. Viele sind vom Innern des Hostels dann überrascht: „Echt schick, hätte ich bei dem Innenhof nicht erwartet“, schreibt ein Gast. Viele loben die Sauberkeit, eine Besucherin den „sehr netten hilfsbereiten Hotelleiter“. Ein Kritikpunkt seit der Eröffnung 2013: der Lärm von der Straße und den Betrunkenen im Hof. Ein Gast schreibt von „Gesindel“, ein anderer von „üblen Gestalten“. Dagegen kann Vitalij Kobert nicht viel tun, außer immer wieder mit den Süchtigen zu reden. „Die kennen mich schon alle“, sagt der 45-Jährige, und seien ihm gegenüber auch freundlich. Vielleicht weil er fast zwei Meter groß ist, sagt er und lacht. Ändern lässt sich die Situation kaum.

Trotzdem sind die meisten Gäste zufrieden: Bei Google kommt das Slamba auf vier von fünf Sternen, bei Booking.com liegt es stets über einer durchschnittlichen Bewertung von acht von zehn Punkten. Die Bewertungen sind entscheidend, weiß Kobert. Und der Preis.

Ein Bett im Mehrbettzimmer kostet über das Buchungsportal regulär 24 Euro. Drei der insgesamt 19 Zimmer fallen in diese Zimmerkategorie, die am ehesten an ein Hostel erinnert. Hier gibt es jeweils vier normale Betten, keine Stockbetten. Ein Einzelzimmer mit Gemeinschaftsbad kostet 35 Euro pro Nacht. Das Angebot reicht über Doppel- und Dreibettzimmer bis hin zum Familienzimmer.

Auf was die Oberhauser Hostel-Betreiber Wert legen

„Es war richtig, sich als Hostel zu positionieren“, sagt Vitalij Kobert. Dann seien die Erwartungen nicht so hoch. Er ist viel gereist und weiß: Wichtig sind Sauberkeit, ein Bett, eine Dusche und Frühstück. Letzteres können sich die Gäste im Aufenthaltsraum selbst zubereiten. Angeboten wird es derzeit nicht. Man bräuchte zusätzlich Personal, der Zeitaufwand ist hoch, der Ertrag gering. Ein Minusgeschäft, sagt der Chef. In Zukunft würden die Koberts aber gerne Frühstück anbieten, ihre Flächen erweitern, eine schöne Lobby einrichten und eventuell eine 24-Stunden-Rezeption. Momentan schließt die Rezeption gegen 18.30 Uhr. Wer später kommt, erhält den Code für einen Schlüsselsafe.

Um 7 Uhr morgens beginnt für die Männer der Arbeitstag, nächtliche Buchungsanrufe inklusive. Das sei manchmal schon verrückt, sagt Vitalij Kobert und lacht. Wochenweise wechseln sie sich mit ihrem Dienst ab. Ein Fulltime-Job. Immerhin beschäftigen sie inzwischen zwei Reinigungskräfte und einen Studenten für die Rezeption. Früher, sagt Kobert, hätten sie alles selbst gemacht, waren Zimmermädchen, Hausmeister und Manager im Slamba, was übrigens ein Kunstname ist. Das Ergebnis der Suche nach einem einzigartigen Namen.

