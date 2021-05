Ortsbesuch

17:53 Uhr

In die Kantine kommen die Augsburger jetzt zum Testen statt zum Tanzen

Plus Seit zwei Wochen hat der Musikklub am Königsplatz in Augsburg seine Türen aufgesperrt. Aber nicht für Konzerte, sondern um Bürger auf Corona zu testen.

Von Oliver Wolff

Für ihn sei das ganz praktisch, sagt Sebastian Karner: Er kann sich nun jeden Tag an seinem Arbeitsplatz auf das Coronavirus testen lassen. Sein Arbeitsplatz, das ist die Kantine, ein bekannter Musikclub im Zentrum Augsburgs. Vor der Corona-Pandemie haben hier Bands gespielt und Konzertbesucher getanzt. Seit einigen Tagen kommen nun wieder Besucher in die Kantine: Der Musikclub wurde vorübergehend in ein Testzentrum umgewandelt. Im Untergeschoss des Clubs ist eine Teststraße aufgebaut. In vier weißen, mobilen Partyzelten nehmen die Mitarbeiter der Kantine die Tests vor.

