Podiumsdiskussion zur Wahl: Viele Plädoyers für Gratis-Nahverkehr

Am Donnerstag fand die zweite Diskussionsrunde in Lechhausen statt: Gratis-Nahverkehr und mehr städtisches Engagement im sozialen Wohnungsbau waren die Themen.

Von Stefan Krog

Es sind die Themen, die angesichts des Bevölkerungswachstums wohl die größte Herausforderung für Augsburg sind: Wohnen und Verkehr. Am Donnerstagabend diskutierten im Medienzentrum in Lechhausen auf Einladung von Augsburger Allgemeine, Hitradio RT1 und a.tv die vier Oberbürgermeisterkandidaten Anna Tabak (WSA), Roland Wegner (V-Partei), Bruno Marcon (Augsburg in Bürgerhand), Frederik Hintermayr (Linke) sowie die Stadtratskandidaten Alexander Süßmair (Polit-WG/DIB) und Raphael Brandmiller (Generation Aux). Hier ein Überblick über die Positionen:

Mehrere Politiker stellten die Forderung auf, dass die Stadt den sozialen Wohnungsbau stärker in die Hand nehmen müsse. „Die Stadtregierung hat die Menschen alleine gelassen und ihre Möglichkeiten nicht ergriffen“, so AiB-Kandidat Bruno Marcon, der zuletzt auch ein Bürgerbegehren zur städtischen Grundstückspolitik startete. „Der Grund muss in die Hand der Stadt, dann kann sie auch bestimmen, was gebaut wird.“

Ähnlich sieht es auch Linken-Kandidat Hintermayr. In den vergangenen Jahrzehnten sei der Bestand an Sozialwohnungen massiv gesunken. „Es fehlen uns 20.000 Wohnungen. Die Stadt muss selbst bauen oder kaufen.“

Und auch Polit-WG/DIB-Vertreter Süßmair schlägt in diese Kerbe. „Die Stadt muss als starker Akteur wieder am Markt auftreten. Grundstücke sollen dem Gemeinwohl dienen, und je mehr davon man dem freien Markt entzieht, desto langsamer dreht sich die Preisspirale.“ Ein Instrument wäre ein Vorkaufsrecht für die Stadt.

Wohnen in Augsburg: Behindert die Mietpreisbremse den freien Markt?

Widerspruch kam von Tabak (WSA). „Wir setzen auf die freie Marktwirtschaft.“ Die Marktmechanismen würden durch die Mietpreisbremse nicht nur behindert – der Mietspiegel habe zu Erhöhungen geführt. Neue Wohnungen entstünden nur durch mehr Bauen. Zudem habe die Stadt mit der Grundsteuererhöhung das Wohnen verteuert. Brandmiller (Generation Aux) warnte vor dem Glauben, dass die Kommune allzu viel machen könnte. Die Stadt habe kaum Grundstücke, die sie für sozialen Wohnungsbau hernehmen könne, so Brandmiller mit Blick auf Marcon. Sinnvoller sei es, neue Wohnformen und gemeinschaftliches Bauen zu fördern. Auch der Bau von aufgeständerten Häusern über Parkplätzen sei eine Möglichkeit.

Wegner (V-Partei) sagt, dass Bauen allein nicht die Lösung sei. „Die Mieten in Neubauten sind einfach zu teuer, und sie lassen sich dort auch nicht über die Mietpreisbremse einfangen.“ Es gebe viele leer stehende Häuser, der Neubau lohne sich aus Investorensicht aber eher. Daran müsse man ansetzen.

#Wahl 2020 Augsburg wählt: Livesendung mit den OB-Kandidaten, Wo die Kandidaten punkten, wo sie schwächeln und was sie erreichen wollen. Diesmal mit Bruno Marcon Augsburg in Bürgerhand, Frederik Hintermayr Die Linke, Anna Tabak WSA, Roland Wegner V-Partei sowiesowie Alexander Süßmair von Polit-WG/DiB und Raphael Brandmiller von Generation Aux. Bild: Silvio Wyszengrad

Auch beim Thema Verkehr gab es die Forderung, dass die öffentliche Hand sich stärker für einen günstigen Nahverkehr ins Zeug legen müsse. V-Partei-Kandidat Wegner sagt: „Zu einer Klimaoffensive gehört ein kostenloser Nahverkehr.“ In Augsburg würde ein Gratis-ÖPNV ein Finanzloch von 45 Millionen Euro jährlich bei den Stadtwerken aufreißen. Die Stadt habe aber finanzielle Spielräume.

Auch Hintermayr (Linke) sieht den Gratis-Nahverkehr als Ziel der Zukunft. Es könne nicht sein, dass die Fahrt mit dem Auto in die Innenstadt komfortabler und auch noch günstiger sei.

Augsburg: Stadt soll auf Konzessionsabgabe an Stadtwerke verzichten

Auch Polit-WG/DIB-Kandidat Süßmair sagt, dass man Dinge neu denken müsse. Die Stadt könne auf die jährliche Zahlung der millionenschweren Konzessionsabgabe durch die Stadtwerke verzichten, um die Tür für einen Gratis-Nahverkehr zu öffnen. Die Millionen für den Bahnhofstunnel wären zudem besser in Tarifsenkungen investiert gewesen.

Die Debatte im Medienzentrum in Lechhausen sorgte für großes Interesse. Bild: Silvio Wyszengrad

Widerspruch zum Gratis-Nahverkehr kam von Brandmiller (Generation Aux). Er wäre schön, aber man könne den Bürgern keine unrealistischen Hoffnungen machen. Er warb für sein Konzept, Stadtviertel nur noch über eine Straße zu erschließen, um sie vom Durchgangsverkehr zu befreien. „Mit dem Rad braucht man zwei Minuten, mit dem Auto zwölf Minuten.“ Damit ändere man die Attraktivität der Verkehrsmittel.

Marcon (AiB) forderte ein 365-Euro-Ticket. Im Übrigen unterstütze er das Bürgerbegehren für mehr Fahrradfreundlichkeit. „Es ist höchste Zeit, dass Druck gemacht wird.“

Vor welchen Herausforderungen steht Augsburg? Welche Themen liegen den Menschen am Herzen? Wir haben vor der Kommunalwahl nachgefragt. Das sagen unsere Zuschauer zur Podiumsdiskussion. Video: Sieber/Fritzmeier

Auch das 365-Euro-Ticket ist bei der Wahl 2020 ein Thema

WSA-Kandidatin Tabak verwies darauf, dass ihre Gruppierung ein 365-Euro-Ticket seit 2016 fordere. Zudem müsse der Gratis-Nahverkehr in der Innenstadt bis zu den P+R-Plätzen ausgeweitet werden. Gleichwohl fordert die WSA einen Tunnel unter der Karlstraße oder unterstützt den Vorstoß einer Tiefgarage unter der Fuggerstraße. Das Auto werde künftig dank neuer Antriebstechnologien sauberer. „Will man reibungslosen Verkehr, braucht man Garagen.“ Und auch München habe an den Stellen, wo viel Verkehr herrscht, Tunnels gebaut.

Die nächste Sendung am Mittwoch, 11. März, bestreiten um 19 Uhr Eva Weber (CSU), Dirk Wurm (SPD) und Martina Wild (Grüne). Die Zuschauerplätze sind alle vergeben. Live können Sie die Diskussion auf unserer Webseite verfolgen.

