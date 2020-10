vor 33 Min.

Polizei Augsburg: Eine Schlüsselposition im Präsidium wird neu besetzt

Mit Werner Bayer geht ein erfahrener Polizist in den Ruhestand, der in den vergangenen Jahren viele große Einsätze leitete. Sein Nachfolger wird Peter Trippmacher.

Es ist eine Schlüsselposition innerhalb der Augsburger Polizei: die Leitung des Sachgebietes für Ordnungs- und Schutzaufgaben und Verkehr.

Mit Werner Bayer geht ein erfahrener Polizist in den Ruhestand. Bild: Silvio Wyszengrad

Zuletzt hatte Werner Bayer diese Position innerhalb des Polizeipräsidiums inne, ein erfahrener Polizist in der Stadt. Bayer hatte die Stelle 2017 angetreten, zuvor war er unter anderem sechs Jahre lang Chef des Innenstadtreviers, also des größten Stadtreviers, und als solcher in der Stadt sehr präsent gewesen.

Polizist Werner Bayer geht in den Ruhestand

Nun geht Bayer in den Ruhestand. Bayer war in den vergangenen Jahren mit der Leitung und Koordination einiger großer Einsätze betraut, darunter der AfD-Bundesparteitag im Jahr 2018, bei dem etwa 3000 Polizisten aus ganz Deutschland im Einsatz waren, und der Besuch des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier in der Augsburger Synagoge 2017, der einen enormen Sicherheitsaufwand erforderte.

Peter Trippmacher wird neuer Leiter des Sachgebietes für Ordnungs- und Schutzaufgaben und Verkehr. Bild: Polizei Augsburg.

Bayer sagt, er freue sich darauf, nach etwa 40 Dienstjahren nun mehr Zeit für private Interessen zu haben.

Peter Trippmacher leitete die Inspektion Süd

Sein Nachfolger als Sachgebietsleiter im Präsidium wird Peter Trippmacher. Der 60-Jährige leitete zuletzt fünf Jahre lang die Inspektion Süd, die ihren Sitz in der Gögginger Straße hat und dessen Gebiet sich vom Herrenbachviertel bis nach Haunstetten erstreckt und auch den Stadtwald umfasst. (jaka)

