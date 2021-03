vor 2 Min.

Rektorin Claudia Kirsch wechselt ins Schulamt

Die Rektorin der Werner-Egk-Grundschule freut sich auf den "Perspektivwechsel". Ihre Nachfolgerin ist die langjährige Konrektorin Ulrike Altmann.

Im Staatlichen Schulamt gibt es ein neues Gesicht: Claudia Kirsch, 57, komplettiert das Team der Schulräte. Sie folgt auf Waltraud Görs, die in den Ruhestand gegangen ist. Kirsch, die im Augsburger Stadtteil Pfersee lebt, freut sich auf "die neue Herausforderung und die Möglichkeit, Schule aus einer anderen Perspektive zu erleben". Mehr als zwölf Jahre lang leitete sie die Werner-Egk-Grundschule in Oberhausen, jetzt hat sie die Aufsicht über elf Grund- und Mittelschulen inne und ist unter anderem für die Themen Inklusion und Schulsozialarbeit zuständig.

Ulrike Altmann ist seit vielen Jahren an der Werner-Egk-Schule

Die Leitung der Werner-Egk-Schule hat Ulrike Altmann übernommen, die als langjährige Konrektorin mit dem Kollegium und den Kindern vertraut ist. Die 57-Jährige hat fast ihr ganzes Lehrerinnendasein an der Oberhauser Grundschule verbracht. "Ich bin eine treue Seele", sagt sie. Verantwortlich ist Altmann für mehr als 400 Schüler in 19 Klassen, davon sind rund die Hälfte Ganztagsklassen. Voraussichtlich wird sie die nächste Zeit auch öfter auf Baustellen anzutreffen sein. Aktuell wird der Anbau der Egk-Schule um neue Klassenzimmer erweitert. Ab Sommer soll dann der Altbau saniert werden. Handwerker gehen ohnehin an der Hirblinger Straße ein und aus: Die Schule hat eine Turnhalle bekommen und zuletzt einen Erweiterungsbau mit einer Mensa. (bau)

Themen folgen