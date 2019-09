vor 17 Min.

Schläge und Nacktfotos: Ex-Paar in unterschiedlichen Rollen vor Gericht

Ein 63-jähriger Mann aus Augsburg und eine 40-jährige Frau hatten einmal eine Liebesbeziehung. Mit unschönem Ende: Beide landeten jetzt als Angeklagte vor Gericht.

Von Michael Siegel

Privatangelegenheiten privat zu klären ist manchmal keine schlechte Idee, denn wenn es vor Gericht geht, könnte es anders ausgehen als gedacht. Diese Erfahrung machten jetzt eine 40-jährige Angeklagte (und Opfer) und ein 63-Jähriger, der sowohl Angeklagter als auch Nebenkläger gegen die Frau war. Vor dem Amtsgericht ging es um Schläge und Nacktfotos. Es war insgesamt eine komplizierte Sache.

Irgendwann Mitte 2017 hatte sich der 63-Jährige aus Augsburg-Oberhausen, derzeit arbeitslos, in die 40-Jährige verguckt. Wohl wissend, dass die Brasilianerin in Deutschland als Prostituierte arbeitete, ging er eine Liebesbeziehung mit ihr ein. Er habe ihr immer wieder geholfen, so der Mann – auch als es darum ging, einen Umzug zu stemmen. Aber als dabei nach einer Woche „der letzte Nagel eingeschlagen war“, habe die Frau ihm offenbart, dass sie nun nichts mehr mit ihm zu tun haben wolle.

Prozess in Augsburg: Frau schlägt Ex-Liebhaber ins Gesicht

Wenige Tage später kam die Frau jedoch zum Wohnhaus des Mannes in der Manlichstraße, um ein Kinderbett abzuholen, das er seit dem Umzug noch auf dem Anhänger stehen hatte. Es gab Streit, die Frau habe den 63-Jährigen drei-, viermal ins Gesicht und auf den Arm geboxt. Der Geschlagene machte Fotos von seinen Blessuren und ging zur Polizei.

Als der Frau das klar wurde, packte auch sie aus. Weil ihr „Ex“ sie im Schlaf nackt fotografiert habe, stellte auch sie Strafanzeige. Beide erhielten daraufhin Strafbefehle, gegen die sie einschritten, weswegen es jetzt zur Verhandlung vor Richterin Ute Bernhard kam.

Ja, er habe diese Fotos gemacht, sagte der Angeklagte, dem es mit seinem Verteidiger Christian Kwiauka immerhin gelang, den Strafbefehl wegen der wirtschaftlichen Verhältnisse des Angeklagten in der Höhe auf 1400 Euro zu halbieren. Alsdann wechselten der 63-Jährige und sein Verteidiger die Seiten von der Anklagebank zur Nebenklage gegen die 40-Jährige. Die Frau räumte die angeklagten Umstände im Großen und Ganzen ein, bestritt aber, jemanden geschlagen zu haben. Ein zwiespältiges Bild hinterließen insgesamt fünf Zeugen, die den Angriff der Frau auf den 63-Jährigen bestätigen sollten.

Nicht nur die Richterin hatte den Eindruck, als hätte dabei der Angeklagte im Vorfeld Regie geführt. Die Schläge bestätigten alle Zeugen – und dass sich der Geschädigte nur gewehrt habe. Bei Nachfragen zu Umfang, Art und Ziel der Schläge wurde es uneinheitlich. Noch ein zweiter Übergriff lag der Angeklagten zur Last: Dabei soll sie im April 2018 eine Nachbarin geprügelt haben. Am Mülltonnenhäuschen, so schilderte es die geschädigte 44-jährige Polin, sei sie von der Angeklagten am Kragen gepackt, herumgerissen und mit der Faust ins Gesicht und auf den Körper geschlagen worden. Die Frau, die als Nebenklägerin auftrat (Verteidiger Dominik Hofmeister), erstattete Anzeige, die Polizei hatte die Verletzungsfolgen dokumentiert.

Das Verfahren gegen die Frau wurde eingestellt

Wie aber mit dem in mehr als drei Stunden Gesagten umgehen? Den Vorschlag zu einem Rechtsgespräch hinter verschlossenen Türen nahm Richterin Bernhard gerne an – zumal sich eine Lösung fand. Zwar, so die Richterin anschließend, sei sie überzeugt, dass die Angeklagte die beiden Geschädigten tatsächlich geschlagen habe. Wie schwer, sei aufgrund der unterschiedlichen Zeugenaussagen aber kaum nachzuvollziehen. Bernhard und Staatsanwältin Deisenhofer waren einverstanden, das Verfahren gegen die Frau wegen Geringfügigkeit vorläufig einzustellen.

Eine Voraussetzung aber gibt es: Sie zahlt binnen eines halben Jahres ein Schmerzensgeld in Höhe von 1200 Euro an die Nachbarin und in Höhe von 500 Euro an ihren Ex. Unter viel gutem Zureden gelang es Verteidigerin Karin Atwell-Nosal, ihre Mandantin von dieser Vorgehensweise ohne eine Verurteilung zu überzeugen.