vor 41 Min.

„Schutzengel“ rettet Mann aus Hettenbach

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort war ein Mann, der in Pfersee einen Betrunkenen vor dem Ertrinken rettete.

Die Polizei spricht von einem „Schutzengel“. Der 26-Jährige beobachtete am Freitagabend einen 60-Jährigen, der die Ludwig- Thoma-Straße überquerte, in den Grünsteifen geriet und kopfüber in den Hettenbach fiel. Wie die Polizei mitteilte, reagierte der 26-Jährige vorbildlich: Er verständigte über den Notruf die Einsatzkräfte und griff daraufhin beherzt ein. Dabei stieg er in den stark strömenden Bach, zog den Kopf des Mannes aus dem Wasser und stabilisierte den Körper, weil ein Fuß offenbar unter einem Holzbalken eingeklemmt war. Eine Polizeibeamtin unterstützte den Retter kurze Zeit später und stieg ebenfalls in das hüfthohe Gewässer. Der Verunglückte konnte mit vereinten Kräften geborgen werden. Er war zwar deutlich unterkühlt, aber bei Bewusstsein. Grund für den Fehltritt des 60-Jährigen könnten die festgestellten knapp zweieinhalb Promille gewesen sein, so die Polizei. Der Mann wurde nach der Erstversorgung durch einen Notarzt vorsorglich ins Klinikum gebracht. (eva)

