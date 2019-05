vor 19 Min.

So freundlich werden die Wähler in Augsburg begrüßt

In der Friedrich-Ebert-Schule in Göggingen werden die Wähler freundlich begrüßt. Die Wahllokale sind bis 18 Uhr geöffnet.

Am Sonntag ist Europawahl. In Augsburg sind die Wahllokale bis 18 Uhr geöffnet. Eine spannende Frage wird, wie hoch die Wahlbeteiligung in Augsburg ausfällt

Von Michael Hörmann

Am Sonntag ist Europawahl. Noch bleibt bis 18 Uhr Zeit, die Stimme abzugeben. Die Wahllokale in Augsburg sind seit 8 Uhr geöffnet. Zwei Fragen stellen sich in Augsburg nach der Wahl: Wen haben die Bürger gewählt und wie hoch war die Wahlbeteiligung. Gegen 19 Uhr soll es eine erste Hochrechnung geben. Die Wahlbeteiligung lag bei der zurückliegenden Europawahl im Jahr 2014 bei 36,3 Prozent in Augsburg.

Europawahl: Es gibt viele Briefwähler

191000 Augsburger sind dieses Mal aufgerufen, bei der Europawahl am Sonntag ihre Stimme abzugeben. Zumindest bei den Briefwählern gibt es ein hohes Interesse an der Abstimmung. Die Stadt hat mehr als 36500 Wahlunterlagen versandt, hieß es am Freitag. Bei der Europawahl 2014 waren es 22000 Briefwahlunterlagen. Die Zunahme der Briefwähler ist ein Trend der zurückliegenden Jahre.

Über die Höhe der Wahlbeteiligung lassen sich daraus allerdings keine Rückschlüsse ziehen. Sie lag im Jahr 2014 bei 36,3 Prozent in Augsburg. Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) hatte an die Bürger appelliert, von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen. Mit einem großen Europatag und weiteren Veranstaltungen bei einer Europawoche warb die Stadt für den europäischen Gedanken.

Auch am Samstag wurde in der Innenstadt für die Wahl geworben. Die Parteien waren an Infoständen präsent. Am Königsplatz gab es eine Aktion mit Musik und Tanz für junge Leute. „Dance for Europe“, hieß es bis abends.

Themen Folgen