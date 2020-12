vor 32 Min.

So hat Corona das Weihnachtsfest der Augsburger im Griff

Plus Die Pandemie hat die Advents- und Weihnachtszeit in Augsburg auf den Kopf gestellt. Lieb gewordene Traditionen sind nicht möglich. Doch die ungewohnte Stille hat auch ihr Gutes.

Von Fridtjof Atterdal

Nicht eine einzige Aufführung des Augsburger Engelesspiels hat Juliana Kraus in den vergangenen 27 Jahren verpasst. Jeden Freitag, Samstag und Sonntag im Advent stand sie mit ihren Kolleginnen in prächtigen Engelskostümen in den beleuchteten Fenstern des Augsburger Rathauses und schenkte den Besuchern des Christkindlesmarktes einige weihnachtliche Augenblicke. In diesem Jahr hat sie den ganzen Advent frei. Und vermisst "ihr" Engelesspiel schmerzlich. Und auch für viele andere Menschen in Augsburg ist Weihnachten 2020 anders als sonst.

Ungewohnt viel Zeit hat Manfred Müller, der normalerweise mit Tochter Isabella und Sohn Peter das Schneeflöckchen am Moritzplatz betreibt. Bild: Müller (Archiv)

Kaum eine Saison ist so von liebgewordenen Traditionen und Tätigkeiten geprägt wie die Advents- und Weihnachtszeit. Doch in diesem Jahr hält Corona auch das Fest der Liebe im Griff. Weihnachtsmärkte finden nicht statt, nahezu alle weihnachtlichen Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Nicht einmal der Nikolaus konnte in diesem Jahr die Kinder beschenken - höchstens von Ferne. Und manche Familie muss diesmal im kleinen Kreis unter dem Weihnachtsbaum feiern, weil das Virus auch Reisen unmöglich macht.

Juliana Kraus gehört zu den Engeln der ersten Stunde. Schon als junge Frau wurde die Balletttänzerin vom Vater des Engelesspiels, Fritz Kleiber, als eine der "Lichtgestalten" entdeckt. Auch wenn sie in den letzten Jahren nicht mehr selbst am Fenster stand, war sie als künstlerische Leiterin des Spiels auf jeder Probe. "Als ich schwanger war, konnte ich einmal als Engel nicht mitmachen, aber ich war trotzdem dabei", erinnert sie sich. Als sich im September abzeichnete, dass es dieses Jahr vielleicht nichts werden könnte mit dem Spiel, habe sie sich darauf gefreut, zum ersten Mal die Adventszeit für sich zu haben. "Aber der Advent hat sich einfach nicht richtig angefühlt", sagt sie. Die Veranstaltungen und -konzerte, auf die sie all die Jahre für ihr Engelesspiel verzichtet hatte, fanden nicht statt. Und auch Zuhause wollte so gar keine Adventsstimmung aufkommen. "Mir gehen die Menschen ab, die anderen Engel, die Hausmeister im Rathaus und die Bergwachtler, die uns Jahr für Jahr hinter den Kulissen helfen", sagt sie. Sie hofft, dass im nächsten Jahr die Engel wieder für Augsburg da sein dürfen.

Zu vielen Augsburger Kindern kommt kein Nikolaus

"Wie soll man Kindern erklären, dass Corona sogar den Nikolaus betrifft?", fragt sich Reinhold Demel. Als Leiter der Augsburger Agentur für Arbeit war er lange Jahre Chef der Augsburger Nikoläuse. In Augsburg können Familien den Nikolaus bei der Arbeitsagentur buchen - ein ganzer Stab von Nikoläusen ist Anfang Dezember dann im Stadtgebiet unterwegs. Nach seiner Pensionierung 2017 zog sich Demel selbst Bischofsmantel und Mitra an und ging mit den Kollegen los, Kinder am 6. Dezember zu beschenken.

Auch die Besuche des Nikolauses konnten 2020 vielerorts wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Bild: Marcus Merk (Symbolfoto)

"Ich hatte mich auch in diesem Jahr unheimlich auf den Termin gefreut. Die strahlenden Augen der Kinder, wenn der Nikolaus mit ihnen spricht, sind so etwas Schönes", sagt Demel. Auch die "Nachbesprechung" der Nikoläuse nach getaner Arbeit in einer kleinen Augsburger Kneipe, in der man sich noch einmal die Erlebnisse des Abends erzählte, habe in den letzten Jahren für ihn erst so richtig Weihnachten eingeläutet. "Ich verstehe natürlich, dass es in der aktuellen Situation keine gute Idee gewesen wäre, hätte der Nikolaus 14 Familien besucht - aber schade ist es trotzdem."

Der Augsburger Christkindlesmarkt ist wohl für viele Menschen das sicherste Zeichen, dass es auf Weihnachten zugeht. Weihnachtsmusik und der Duft nach Bratwürsten und Glühwein gehört zur Vorweihnachtszeit dazu. Manfred Müller verbringt üblicherweise den Dezember in seinem Glühweinstand "Schneeflöckchen" neben dem Kinderkarussell am Moritzplatz. "Ich bin jeden Tag ab 9 Uhr dort, befülle die Glühweinbehälter und bereite alles vor", berichtet er. Viele seiner Kunden seien über die Jahre zu Freunden geworden, die immer wieder kommen, um bei ihm eine Tasse Glühwein oder Punsch zu trinken. "Es sind die Menschen, die Familien, Stammkunden und Freunde, die mir in diesem Jahr besonders stark abgehen", sagt der Marktkaufmann. "Aber es ist nicht alles schlecht an der Situation", betont er. "Ich nutzte die Zeit, um über mich selbst mehr nachzudenken - es muss ja nicht immer Druck nach vorn sein." In den vergangenen Jahren habe er im Advent, während seiner 15-Stunden-Arbeitstage, kaum Zeit gehabt, um einmal mit seiner Schwester zu telefonieren. "Das hole ich jetzt gerade alles nach", sagt Müller.

Bilder wie dieses gibt es in diesem Jahr wegen der Corona-Krise nicht. Bild: Silvio Wyszengrad (Archivfoto)

Augsburger Ingenieur beleibt mit Familie über Weihnachten in China

Christkindlesmärkte, Weihnachtstrubel und viele bunte Lichter gibt es bei Christoph Bick gerade genügend. Nur keinen ordentlichen Glühwein und erst recht keine Bratwürste. Der Augsburger Ingenieur lebt mit seiner Frau und den beiden Töchtern Lea (5) und Hanna (4) im Süden von China in der Metropole Guangzhou und forscht dort für den Augsburger Roboterbauer Kuka. Zum ersten Mal wird die Familie Weihnachten nicht gemeinsam mit den Großeltern verbringen, weil sie China nicht verlassen wollen. Wer aus dem Auslandsurlaub zurückkehrt, wird in China noch am Flughafen in einen in Plastik ausgekleideten Bus gesteckt und in ein Quarantäne-Hotel im Nirgendwo gefahren. Zwei Wochen verbringt man dort in strenger Isolierung in einem kleinen Zimmer - etwas, was Bick seiner Familie ohne Not nicht mehr zumuten möchte.

Durch die rigorosen Schutzmaßnahmen kann man sich in Guangzhou allerdings wieder nahezu unbeschwert bewegen - die Menschen genießen die Weihnachtszeit ohne Maske und ohne Feierbeschränkungen. "Das weihnachtliche Ambiente mit Lichterketten, Rentieren und großen Christbäumen wird vor allem von den westlichen Hotelketten in der Stadt veranstaltet", erzählt Bick. In den umzäunten Ausländer-Wohngebieten gibt es Weihachtsmärkte und Süßigkeitenstände. "Wir gestalten die Adventszeit hier in China wie Zuhause auch - mit einem selbstgemachtem Adventskalender und dem Besuch des Nikolaus am 6. Dezember", berichtet der Familienvater. Der Weihnachtsbaum ist allerdings künstlich, und das "Beef-Wellington" zu Heilig-Abend wurde tiefgefroren aus der Schweiz eingeflogen.

Treffen mit den Großeltern fällt wegen Corona aus

Dass das Treffen mit den Großeltern ausfallen muss, sei gerade für die Kinder schade, sagt der Vater. Nur über Video können die Mädchen Oma und Opa dieses Jahr sehen. Statt in die Schweiz geht der Weihnachtsurlaub in diesem Jahr ins südchinesische Meer auf die Insel Hainan. Auch das kann eine Folge von Corona sein - Palmen statt Weihnachtstannen.

Lesen Sie auch:

Themen folgen