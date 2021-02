09:00 Uhr

So sehen Architektur-Studenten das Schwabencenter der Zukunft

Plus Das Schwabencenter in Augsburg soll neu gestaltet werden. Während Eigentümer Solidas unter realen Bedingungen arbeiten muss, haben Studenten Utopien entwickelt.

Von Ina Marks

An den Fassaden der Schwabencenter-Türme breiten sich Pflanzen aus, auf einer Kartbahn im Parkhaus sausen Menschen in kleinen Wagen um die Kurven, in einer modernen Grünanlage treffen sich Anwohner. Und es ragt ein vierter Turm in den Himmel über Augsburg - natürlich mit einer großen Dachterrasse oben drauf. Wie das Schwabencenter der Zukunft aussehen könnte, haben Studenten der Hochschule Augsburg erarbeitet. Die besten vier Entwürfe sind seit Freitag in einer digitalen Installation im Center vier Wochen lang in der Ladenpassage im Bereich der Rolltreppen zu sehen.

Warum keine Kartbahn im Schwabencenter?, dachten sich Architekturstudenten, die auch jüngeres Publikum im Schwabencenter anlocken würden. Bild: Silvio Wyszengrad

"Uns ist bewusst: Wenn es in nächster Zeit nicht gelingt, das Schwabencenter wieder zu beleben, dann könnte es zu einem verbrannten Ort werden", sagt der 28 Jahre alte Architektur-Student Johannes Zerwes. Er ist an einem der Entwürfe beteiligt. "Integratives Entwerfen und Bauen im Bestand - Schwabencenter Augsburg", so lautete die Aufgabe für die Architekturstudenten im fünften Semester. Dabei gehe es um die Entwicklung von Wohnutopien der Zukunft, erklärt Timo Schmidt, einer der verantwortlichen Professoren. Zum ersten Mal habe man sich bei so einer Semesterarbeit an eine historische Substanz gewagt. Die Aktion wurde vom schwäbischen Architekten- und Ingenieurverein gesponsert.

Einer der Entwürfe des neu gedachten Schwabencenters der Zukunft. Bild: Silvio Wyszengrad

"Das wird Zukunftsthema sein", zeigt sich der Professor überzeugt. Gebäude wie das Schwabencenter seien alle in die Jahre gekommen. "Es geht um die Metamorphose einer Wohnmaschinerie und um die Frage, wie sich Leben verändert hat." Man müsse die Gebäude in einem komplexen Zusammenhang betrachten. Dabei spielten auch eine Steigerung des Nutzerkomforts, Flexibilisierung von Flächen und eine energetische Modernisierung eine Rolle. Von der Bezeichnung "Wohnmaschinerie" ist eine ältere Bewohnerin des Schwabencenters, die die Installation interessiert betrachtet, gar nicht angetan. "Der Begriff hört sich nicht gut an. Dagegen verwehre ich mich", sagt die ältere Dame nahezu empört. Die Bewohner lieben ihr Schwabencenter. Das wissen nicht nur der Dozent und die Studenten, das weiß auch das Augsburger Immobilienunternehmen Solidas.

So sieht ein weiterer Vorschlag aus. Bild: Hochschule Augsburg

Im Gegensatz zu Studenten muss sich Solidas an baurechtliche Vorgaben halten

Die Firma ist seit 2019 neuer Eigentümer und will das Areal an der Friedberger Straße neu entwickeln. Wie berichtet, sieht das Unternehmen unter anderem einen Abriss des bisherigen Parkdecks und des Gebäudes vor, in dem derzeit Edeka untergebracht ist. An dieser Stelle soll ein neues, viertes Gebäude entstehen. Urbanes Wohnen mit begrünten Freiflächen, ein neues Einzelhandels- und Dienstleistungskonzept werden zudem entwickelt. Architekt und ehemaliger SPD-Stadtrat Stefan Quarg, der Solidas bei der Entwicklung berät, schaut sich die Entwürfe der Studenten ebenfalls mit großem Interesse an. Er lobt die Ideen der Nachwuchsarchitekten, die unter anderem ausgefallene, moderne Fassaden vorsehen. Auch Solidas will an der Fassade etwas ändern.

Besonders spannend findet Quarg den Entwurf mit einem vierten Turm und einem modernen Forum im Erdgeschoss. Solidas bleibt in der Realität freilich bei Weitem nicht so viel Gestaltungsspielraum wie den Studenten, die für ihre Visionen unendlichen Freiraum für Ideen und Fantasien haben. Man selbst sei an die Gesetzgebung gebunden, so Quarg. Natürlich spielt auch die finanzielle Rentabilität eine Rolle. Johannes Zerwes und die Kommilitonen seiner Arbeitsgruppe etwa haben sich bei dem vierten Turm in ihrem Entwurf etwas gedacht.

So sieht der Entwurf mit einem vierten, modernen Turm aus. Bild: Silvio Wyszengrad

"Der vierte Turm ist modern und ist die Komplettierung des Schwabencenters", so der Architekturstudent. Mit den verschiedenen Brücken, die wie Arme in die Umgebung ragen, solle eine Verbindung in den Spickel oder zu Don Bosco geschaffen werden. "Jetzt ist das Schwabencenter von der Umwelt so abgehängt", findet Zerwes. "Uns wäre wichtig, die einstige Stärke des Schwabencenters neu zu denken."

Weitere Entwürfe gibt es auf der Internetseite der Hochschule zu sehen.

