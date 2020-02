Sorge wegen Coronavirus: Messe Grindtec erwartet 63 Aussteller aus China

Wer darüber nachdenkt, große Messen abzusagen (in Augsburg wird auch über die GrindTec diskutiert), der muss m.E. auch umgehend die Fußballspiele der großen Ligen absagen. Zehntausende auf engstem Raum, bei An- und Abreise aneinandergequetscht in Straßenbahnen - also wenn das nicht gefährlich ist (nach dieser Logik)?



Aber an den Fußball traut sich natürlich in Deutschland (bspw. im Gegensatz zu Italien oder Japan) niemand heran.



Ich persönlich halte diese Absagen für massiv überzogen. Mit ein bisserl Vorsicht und Rücksicht lässt sich das alles unter Kontrolle bekommen. Wir haben in der aktuellen Grippe-Saison bereits 161 Tote in Deutschland - und darüber schreibt niemand.

