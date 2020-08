14:42 Uhr

Stau nach Unfall auf A8: Lastwagen übersieht Auto bei Spurwechsel

Auf der A8 hat sich am Mittwochnachmittag auf Höhe Augsburg Ost ein Unfall ereignet.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag um 14 Uhr auf der A8 ereignet. Laut Polizei wollte ein Lastwagenfahrer, der in Richtung Stuttgart unterwegs war, auf Höhe der Ausfahrt Augsburg Ost mit seinem Fahrzeug von der rechten auf die mittlere Fahrspur wechseln. Dabei übersah er allerdings das Auto einer 31-Jährigen, die direkt neben ihm auf der mittleren Spur fuhr.

Der Lastwagen erfasste beim Spurwechsel das Auto, das daraufhin ins Schleudern geriet. Laut einer Sprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben Nord schleuderte der Wagen um den Lastwagen herum und rammte schließlich die rechte Fahrbahnbegrenzung.

Unfall auf A8 führt zu Stau in Fahrtrichtung Stuttgart

Durch den Unfall wurde die 31-jährige Autofahrerin leicht verletzt und daraufhin ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt.

Nach dem Unfall blockierte das am Unfall beteiligte Auto zeitweise die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Stuttgart. Die Feuerwehr und die Autobahndirektion waren im Einsatz, um den Verkehr über die linke und mittlere Spur an der Unfallstelle vorbeizuleiten. Autofahrer mussten Verzögerungen hinnehmen - der Verkehr staute sich zeitweise rund fünf Kilometer weit zurück. Nach Auskunft der Polizei hat sich innerhalb des Staus zusätzlich ein Auffahrunfall ereignet. (cgal)

