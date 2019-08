Steigende Immobilienpreise: Leidtragende sind Mieter

Der Boom der teuren Immobilien hat seine Schattenseiten. Was die Herausforderungen auf dem Immobilienmarkt sind.

Augsburg ist auf dem Immobilienmarkt im Vergleich mit der Landeshauptstadt München noch immer als preisgünstig anzusehen. Wobei das Wort „günstig“ in dieser Form schon länger nicht mehr zutrifft. Die Preise ziehen generell weiter mächtig an.

Es ist mittlerweile ein Preisgefüge bei Neubauten erreicht, bei dem der Normalverdiener nur noch den Kopf schüttelt. Ganz einfach deshalb, weil er sich diese Immobilien niemals wird leisten können. Dass die Wohnungen so teuer sind, ist am enormen Druck festzumachen, der sich aus München in Richtung Augsburg bewegt. Dies gilt nach wie vor.

Dann lasst halt die Reichen ihr Geld ausgeben, damit sie in exklusiver Lage im Stadtgebiet Augsburg schön wohnen, werden einige sagen. Doch diese Rechnung geht in dieser Form sicherlich nicht auf. Der Boom der teuren Immobilien hat seine Schattenseiten. Für Mieter (und Käufer) ist die Entwicklung überhaupt nicht erfreulich. Sie haben in der Vergangenheit erleben müssen, wie kräftig die Mieten anzogen. Somit wird auch das Wohnen zur Miete in exklusiver Lage immer teurer. Leben in 1a-Lage wird zum Luxus.

Wer für Eigentum oder Miete aber immer tiefer in die Tasche greifen muss, dem bleibt für andere Dinge weniger Geld. Diese Entwicklung ist leider zu erkennen. Die Luxusimmobilien sollten daher allenfalls eine Randnotiz sein. Die Herausforderungen auf dem Immobilienmarkt sind an anderer Stelle gegeben. Es geht vielmehr darum, zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, der finanzierbar sein muss. Ecksteine gibt es. Die politische Entscheidung des Augsburger Stadtrats, dass künftig bei neuen Bebauungsplänen der Anteil der sozial geförderten Wohnungen bei 30 Prozent liegen muss, ist ein Schritt dahin.

Lesen Sie dazu den Artikel: 9700 Euro pro Quadratmeter: Die Immobilienpreise explodieren

Themen Folgen