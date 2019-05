16:20 Uhr

Straftat am Kö: Videoüberwachung kommt ins Spiel

Polizeieinsatz am Samstag zu später Stunde am Königsplatz in Augsburg: Die Beamten müssen einen 28-Jährigen fesseln.

Von Michael Hörmann

Dieser Polizeieinsatz am Samstagabend wird auch zu einem Fall für die Videoüberwachung. Davon geht zumindest die Polizei selbst aus. Sie will das aufgenommene Filmmaterial nun näher auswerten. Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht ein Mann, der aggressiv aufgetreten ist.

Was ist passiert? Am Samstag kontrollierten Polizeibeamten gegen 22.45 Uhr einen 28-jährigen Mann auf dem Königsplatz. Die Beamten fanden bei dem Mann eine geringe Menge Rauschgift.

Polizei: Mann attackierte die Beamten

Der 28-Jährige wurde laut Polizei zunehmend aggressiv. Er attackierte schließlich die Einsatzkräfte. Die Beamten fesselten den Mann, der sich massiv widersetzte.

Der Mann musste wegen seines aggressiven Verhaltens inhaftiert werden. Dies geschah, um zunächst weitere Sicherheitsstörungen zu verhindern, hieß es am Sonntag von Seiten der Polizei.

Neben Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz wird gegen den Mann wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Der Vorfall ereignete sich im videoüberwachten Bereich des Königsplatzes. Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte wertet die gesicherten Aufnahmen für das nun anhängige Strafverfahren aus.

Themen Folgen