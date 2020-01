12:32 Uhr

TSG Hochzoll schafft Platz für zusätzliche Geräte

Doppelten Platz und zusätzliche Trainingsgeräte finden die 3400 Mitglieder der TSG Hochzoll in der Wendelsteinstraße vor, seit der Umbau bei laufendem Betrieb abgeschlossen ist.

Die Umbauarbeiten in der Wendelsteinstraße für 3400 Mitglieder sind am Samstag offiziell abgeschlossen. Das Fitnessstudio ist nach dem Umbau doppelt so groß.

Von Silvia Kämpf

Die TSG Hochzoll bleibt in Bewegung. Den Abschluss seiner jüngsten Baumaßnahme feiert der Breitensportverein um seinen Vorsitzenden Klaus-Jürgen Koberling am kommenden Samstag im internen Kreis mit allen am Umbau des Fitnessstudios Beteiligten. Von einem reibungslosen Ablauf der Erweiterung bei laufendem Betrieb berichtet die Vereinsführung, wenngleich sie meint, „es hätte schneller gehen können“. Dass dies nicht möglich war, sei wiederum der Auftragslage im Baugewerbe und Handwerk geschuldet gewesen.

Denn der Faktor Zeit ist nach Auskunft des Vorsitzenden mehr denn je eine Kostenfrage. Der zweite Umbau unter Koberlings Regie, bei dem das Fitnessstudio für 500000 Euro auf eine Fläche von 300 Quadratmeter mehr als verdoppelt wurde, dauerte von Mai bis November 2019. Mit einem Anteil von 20 Prozent beteiligt sich die Stadt an der Investition. Angeschafft wurde eine Reihe zusätzlicher Geräte.

Racks für Kniebeugen

Laut Nadine Wimmer, seit Juni 2019 Haupttrainerin und Studio-Leiterin, konnte das Material unter anderem um zwei Laufbänder, ein Liegefahrrad, eine Rückzug-Maschine und einen sogenannten Latzug aufgestockt werden. Wer nicht weiß, was ein Latzug ist, bekommt von ihr erklärt, dass sich dieser Gerätename von „Latissimus dorsi“ ableitet. Er trainiere die Muskulatur am seitlichen Rücken. Außerdem gebe es jetzt zwei freie Racks – eines für Kniebeugen, eines zum Bankdrücken. Eine Bauchmaschine runde das Angebot im Studio neben den altbewährten Geräten ab.

Nadine Wimmer und Klaus Koberling legen auf eine Eingangsanamnese und eine Einführung in die Funktionsweise der passenden Geräte Wert. Denn: „Man kann auch viel kaputttrainieren“, sagt Nadine Wimmer, „wenn nicht die richtigen Übungen gemacht werden.“ Inzwischen halten sich rund 500 Sportler bei der TSG Hochzoll in den Räumen an der Wendelsteinstraße 16a fit. Trainiert werden kann von Montag bis Freitag zwischen 8 und 21.30 Uhr sowie samstags von 9 bis 17 Uhr und sonntags von 9 bis 16 Uhr.

Inzwischen zählt die TSG 1889 in dem 25000 Einwohner großen Stadtteil Hochzoll 3400 Mitglieder und steht laut Koberling mit „Breitensport als Überlebenskonzept relativ gut da“. Neben den sportlichen Ambitionen gibt sich der Verein schon seit Längerem ein ökologisches Profil. So wurde unter anderem die Rasenfläche im Süden des Geländes als sogenannte Bienenwiese ausgewiesen und wird nicht für die Schaffung weiterer Parkplätze zubetoniert. Denn Koberling ist sich sicher, dass die Mitglieder der TSG sehr wohl bereit sind, mit dem Rad oder zu Fuß zum Sport zu kommen.

Material aus nachwachsenden Rohstoffen

Im Sinne von Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein bewirbt sich der Verein deshalb auch um den Umweltpreis der Lech Elektrizitäts-Werke (LEW). Denn bei der Erweiterung des Fitnessbereichs im Obergeschoss des Vereinsgebäudes habe man sich bewusst für die Verwendung nachwachsender Rohstoffe entschieden. Das heißt: Anstelle von Stahl, zu dessen Herstellung auch wieder Energie benötigt werde, habe sich der Verein für die Verwendung von Holz entschlossen. Koberling nennt das Stichwort „Graue Energie“.

Als graue Energie werde jene Energiemenge bezeichnet, die ein Produkt für Herstellung, Transport, Lagerung, Verkauf und Entsorgung benötigt. Weil darin auch alle Vorprodukte beziehungsweise die Rohstoffgewinnung berücksichtigt sind, handelt es sich um die Summe angewandter Produktionsprozesse und deren Energieeinsatz. Architekt Peter Wosnig plante die neuerliche Erweiterung des Sportbetriebs und überbaute die Terrasse mit Blick auf die Insektenwiese, die Eltern und Kinder gemeinsam anlegen halfen.

