Testpanne in Augsburger Labor: Müssen die Corona-Zahlen korrigiert werden?

Kein Einzelfall. Siehe dazu 1.FC Heidenheim: 1.Test ein Spieler positiv, 2.Test fünf andere Spieler positiv, dabei der Erstgetestete plötzlich negativ, 3.Test in einem Krankenhaus - alle Spieler negativ. ?? Verein behält sich rechtliche Schritte vor. Mein vermuteter eigener Test nach 6 Tagen und mehrfacher Reklamation am 6. Tag um 11 h noch kein Ergebnis, am Nachmittag 14.30 h negativ. Kosten 152,45 €. Die Corona-App bis heute das Schweigen im Corona-Wald. Die Richtigkeit von MVZ "negativ" auf Grund der Symptome muss ich anzweifeln. Hurra ich lebe noch, der Corona-Teufel muss noch auf mich warten. :)

