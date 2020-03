10:00 Uhr

Tödliche Attacke am Kö: Verfassungsgericht sieht keinen Grund für U-Haft

Der tödliche Schlag am Königsplatz in Augsburg zieht weite juristische Kreise. Nun hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass der Haftbefehl gegen einen Verdächtigen aufzuheben ist.

Plus Nach dem tödlichen Schlag am Königsplatz in Augsburg gibt es nun eine erneute Wende. Das Bundesverfassungsgericht watscht das Oberlandesgericht ab. Was das nun bedeutet.

Von Jan Kandzora

Nach dem tödlichen Schlag am Königsplatz im Dezember vergangenen Jahres gibt es nun eine neue Entwicklung. Der Augsburger Rechtsanwalt Felix Dimpfl, der einen der sieben verdächtigen Jugendlichen und jungen Männer vertritt, hatte beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe Verfassungsbeschwerde eingereicht. Dimpfl, der einen 17-jährigen Augsburger verteidigt, sagte im Januar gegenüber unserer Redaktion, er hoffe, dass der Haftbefehl gegen seinen Mandanten aufgehoben wird. Nun hat das Bundesverfassungsgericht seiner Beschwerde stattgegeben, wie Dimpfl bestätigt. Der 17-Jährige wird nach Informationen unserer Zeitung noch am Mittwoch aus dem Gefängnis entlassen.

Tödliche Attacke am Königsplatz in Augsburg: Haftbefehl wird aufgehoben Demnach ist ein Beschluss ergangen, dass das Oberlandesgerichtes München über den Haftbefehl gegen den 17-Jährigen neu entscheiden muss, da der Verdächtige in seinem Grundrecht auf Freiheit der Person verletzt worden sei. Konkret bedeutet dies, dass der bisherige Haftbefehl gegen den Jugendlichen aufgehoben wird. "Der Beschluss des Oberlandesgerichts München wird aufgehoben, soweit hierdurch die Untersuchungshaft gegen den Beschwerdeführer angeordnet wurde", heißt es in der Entscheidung des Gerichtes. Dimpfl zeigte sich zufrieden über die Entscheidung der Kammer. Seinem Mandanten wird wie fünf weiteren Beschuldigten Beihilfe zum Totschlag vorgeworfen. Dimpfl hatte argumentiert, dass sein Mandant an keinerlei körperlicher Auseinandersetzung beteiligt gewesen sei und keine Beihilfehandlung erfolgt sei. Was die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes für die Haftbefehle gegen die anderen sechs Verdächtigen bedeutet, war zunächst noch unklar. Anwalt Moritz Bode kündigte gegenüber unserer Redaktion an, beim Ermittlungsrichter zu fordern, dass sein Mandant aus der U-Haft kommt. Bode vertritt einen 19-Jährigen, der, wie der Anwalt in der Vergangenheit betonte, zum Zeitpunkt des tödlichen Schlages einige Meter weit weg gestanden habe. Auch die Anwälte Helmut Linck und Werner Ruisinger sagten gegenüber unserer Redaktion, sie gingen davon aus, dass ihre Mandanten nun aus der Untersuchungshaft entlassen würden. Wie berichtet, hatte das Oberlandesgericht München kurz vor Jahresende entschieden, dass die zuvor vom Augsburger Landgericht aufgehobenen Haftbefehle gegen sechs weitere Tatverdächtige wieder zu vollstrecken sind. Die Augsburger Staatsanwaltschaft verdächtigt sie unter anderem der Beihilfe zum Totschlag, was unter ihren Verteidigern für Unverständnis sorgt. Die 1. Kammer des 2. Senats des Bundesverfassungsgericht unter Präsident Andreas Voßkuhle hebt in seiner Entscheidung den damaligen Beschluss des Augsburger Landgerichtes hervor - und watscht das Oberlandesgericht mit deutlichen Worten ab. Dass das Landgericht - wie das Oberlandesgericht kritisiert - den Sachverhalt in individuelle Handlungen der jeweiligen Beschuldigten „zerlegt“ habe, erscheine "nicht verfehlt, sondern vielmehr einfach- wie verfassungsrechtlich geboten", heißt es etwa. Das Oberlandesgericht differenziere nicht zwischen den einzelnen Beschuldigten und den beiden ihnen vorgeworfenen Taten, es lasse eine schlüssige Darstellung einer konkreten Tat des 17-jährigen Beschwerdeführers vermissen, es fehle an Begründungstiefe und einer begründeten Darlegung eines Haftgrundes. Das Oberlandesgericht wäre gehalten gewesen, anstelle einer rein gruppenbezogenen Gesamtbetrachtung "eine konkrete Tatbeteiligung jedes einzelnen Beschuldigten, insbesondere des Beschwerdeführers, darzulegen und zu begründen". Deutlicher kann ein Gericht kaum werden. Feuerwehrmann starb im Dezember am Augsburger Königsplatz Ein 49-jähriger Passant wurde im Dezember am Königsplatz in Augsburg getötet. Ein 17-Jähriger aus Augsburg soll ihm den tödlichen Schlag verpasst haben, der Jugendliche sitzt seit dem 9. Dezember in Untersuchungshaft. Die Stimmung in dem Ermittlungsverfahren ist zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigern frostig. Zuletzt hatte das Landgericht entschieden, dass den Verteidigern die Videos der Überwachungskameras am Königsplatz zugesandt werden müssen. Zuvor konnten die Anwälte dieses Beweismaterial nur bei der Kriminalpolizei einsehen. Lesen Sie auch den Kommentar: Attacke am Kö: Eine heftige Klatsche für die bayerische Justiz Lesen Sie dazu auch: Trotz Kö-Attacke: Augsburg ist in einigen Bereichen sicherer geworden

