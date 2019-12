vor 18 Min.

Tödliche Prügelattacke: Hier sehen Sie Einschätzung aus der Pressekonferenz

Ein 49-jähriger Mann aus dem Landkreis Augsburg ist in der Nacht auf Samstag am Königsplatz niedergeschlagen worden und kurz darauf im Rettungswagen gestorben.

Bei einer Prügelattacke in Augsburg wurde ein Feuerwehrmann getötet. Polizei und Staatsanwaltschaft informierten bei einer Pressekonferenz über neue Erkenntnisse.

Bei einer Attacke am Augsburger Königsplatz ist am Freitag ein 49-jähriger Feuerwehrmann aus dem Kreis Augsburg zu Tode gekommen. Er befand sich mit seiner Frau und einem befreundeten Ehepaar auf dem Rückweg vom Christkindlesmarkt, als er mit einer siebenköpfigen Gruppe in Streit geriet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei schlug ein Mitglied der Gruppe den 49-Jährigen. Dieser ging zu Boden und starb noch im Rettungswagen.

Tödliche Prügelattacke am Königsplatz in Augsburg: Polizei informiert über neue Erkenntnisse

Inzwischen hat die Polizei sieben Tatverdächtige festgenommen. Der mutmaßliche Haupttäter ist ein 17-jähriger Augsburger, der sowohl die türkische, die libanesische als auch die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Wie und warum es zu der Auseinandersetzung am Königsplatz kam, ist noch unklar. Ein Video mit den Ermittlern sehen Sie hier:

Ein 49-jähriger Feuerwehrmann ist am Freitagabend am Königsplatz in Augsburg von einer Gruppe junger Männer attackiert worden und ums Leben gekommen. Gerhard Zintl, Leiter der Augsburger Kriminalpolizei, und Rolf Werlitz, Leitender Oberstaatsanwalt, berichten im Video über die Hintergründe und den Stand der Ermittlungen. Video: Sandra Liermann

