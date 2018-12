15:36 Uhr

Tradition oder Trends? So erleben Augsburger den Advent

Plätzchen backen, Lieder singen oder nichts von alledem? Die Zeit vor Weihnachten gestalten die Menschen ganz unterschiedlich. Wir haben drei Familien besucht und mit ihnen über den Advent gesprochen.

Von Eva Maria Knab und Miriam Zissler

Bei Görings backt der Große Plätzchen

Früher, zu DDR-Zeiten, lebte Stephanie Göring in Brandenburg. In der kleinen Stadt Wittenberge sei in der Vorweihnachtszeit nicht viel los gewesen, sagt sie. „Es gab ein paar Imbissbuden, Stimmung eher weniger.“ Nun lebt Stephanie Göring in Augsburg. Hier hat die alleinerziehende Mutter mit ihren drei Kindern eine große Leidenschaft für den Augsburger Advent entwickelt. Einiges schätzen die Görings in diesen Tagen besonders.

Bekannt ist, dass sich die frühere DDR-Führung schwertat mit kirchlichen Festen. Das aus der Sowjetunion importierte „Großväterchen Frost“ wurde zu einem Folklore-Rivalen aufgebaut, das Weihnachtsgeld in Jahresendprämie umgewidmet. Umso mehr genießt Stephanie Göring in Augsburg mit ihren Kindern Justin, 15, Miran, 11, und Lana, 10, die Vorfreude auf Weihnachten. „Wenn es abends dunkel wird, gehen wir alle zusammen gerne auf die Christkindlesmärkte in Augsburg oder Gut Mergenthau“, erzählt sie. Miran und Lana sagen, mit Marmelade gefüllte Herzen und Lebkuchen essen und Kakao trinken, das sei toll. Jeder in der Familie hat einen eigenen Adventskalender. So gibt es keinen Ärger, wer die Süßigkeiten aus den Türchen essen darf.

Justin, der Älteste, lernt Koch. Er will in diesem Jahr zum ersten Mal das Plätzchenbacken übernehmen. „Ich will wissen, ob ich das kann und neue Rezepte ausprobieren“, kündigt er an. Lana und Oma Petra haben eine andere Aufgabe: Die beiden sind für die Dekoration zuständig. Mit Kerzen und Lichterketten, Weihnachtskugeln, kleinen Schneemännern, Papierflocken und vielen anderen hübschen Sachen aus der großen Deko-Kiste im Keller wollen sie das modern und sachlich eingerichtete Wohnzimmer für ein paar Wochen völlig verändern und in ein stimmungsvolles und romantisches Weihnachtswunderland verwandeln. Sogar Hündchen Leyla bekommt für die kalten Tage draußen einen Weihnachtsanzug übergezogen, einen grünen Pulli mit leuchtendem Rentier.

Natürlich haben die Kinder schon ihren Wunschzettel ans Christkind geschrieben. Lana wünscht sich ein Smartphone. „Weil meine Freundin das auch hat“, sagt sie. Miran hätte unterm Christbaum gerne Fußball-Sachen – möglichst ein BVB-Trikot und mehrere Bälle. Er ist ein großer Fan von Borussia Dortmund. Fußball schaut er aber nicht nur im Fernsehen an. Miran kickt selbst in einer Jugendmannschaft beim TSV -Pfersee.

Justin hat in diesem Jahr einen ganz anderen Plan. Bei ihm steht nicht so sehr im Vordergrund, was er selbst geschenkt bekommt. Er ist stolz darauf, dass er jetzt als Azubi sein eigenes Geld verdient. „Da wird es für die Eltern ein Geschenk von mir geben“, sagt er.

Was geht gar nicht in den Wochen vor Weihnachten? Miran sagt: „Streiten geht gar nicht.“ Lana meint: „Es wäre nicht schön, wenn jeder seine eigenen Wege geht.“ Auch Justin, der Große in der Familie, wünscht sich, in der Vorweihnachtszeit möglichst viel mit der Familie zusammen zu sein. „Über die Feiertage muss ich arbeiten“, erzählt er. Alle freuen sich schon sehr darauf, wenn an Heiligabend Vater Adel Ssali zu Besuch kommt. Stephanie Göring legt an diesem Abend auch auf Familienbrauchtum aus Brandenburg Wert: Nur wer singt oder ein Gedicht aufsagt, bekommt ein Geschenk.

Den Reigers aus Augsburg ist Tradition wichtig

Den Weg ins Wohnzimmer von Familie Reiger weisen einem bereits die ersten Weihnachtsboten. Lichterketten hie und da, aus Buntpapier kunstvoll ausgeschnittene Sterne, die an den Türen kleben. Die Kinder Joachim, 8, Kilian, 5, und Marlies, 2, wollen das so. Ab dem Christkönigsfest, dem Sonntag vor dem ersten Advent, laufen bei der Familie in Kriegshaber die Weihnachtsvorbereitungen auf Hochtouren. „Loibla“ und Stollen werden gebacken, Adventskalender und Weihnachtssterne aufgehängt, die Lichthäuser aufgestellt und mit einer Lichterkette beleuchtet. „Früher haben wir noch Teelichter angezündet. Aber irgendwann wurden es einfach zu viele“, erzählt Matthias Reiger und lacht. Denn die Häuser, Türme und Handwerksbetriebe in Miniaturformat haben schon lange keinen Platz mehr auf der Fensterbank. Inzwischen mussten einige Gebäude ausquartiert werden, die nun im gedimmten Licht des Wohnzimmers heimelige Stimmung auf dem Regal erzeugen.

Mit dem Wunsch nach weihnachtlicher Stimmung stoßen die Kinder bei ihren Eltern Lisa und Matthias nicht auf taube Ohren. „Ich kenne das von zu Hause so. Als Kind habe ich zu Weihnachten jedes Jahr von meiner Oma ein Lichthaus geschenkt bekommen“, sagt Lisa Reiger. Die Familie will die vorweihnachtliche Zeit bewusst genießen – mit allem, was dazu gehört. Drei Barbarazweige befinden sich in einer Vase neben der ausquartierten Siedlung der Lichterhäuser. Die Zweige haben die Kinder im Kindergottesdienst in der Pfarrei Hlgst. Dreifaltigkeit erhalten. Bis Heiligabend werden sie blühen. „Brauchtum ist uns wichtig“, sagt Matthias Reiger. Im Bibeladventskalender gibt es täglich ein Pixi-Buch. In einem Büchlein haben die Kinder von der heiligen Barbara erfahren, auf die der alten Brauch mit den Barbarazweigen zurückgeht. In einem weiteren wird von der heiligen Lucia berichtet, auf die das Lichterfest zurückgeht.

Auch wenn der Alltag mit drei Kindern und Hund Wilma stressig sein mag, nimmt sich die Familie für ihre Traditionen Zeit. Wenn am Adventskranz eine neue Kerze angezündet wird, dann wird eine Geschichte vorgelesen und gesungen. Joachim und Kilian singen bei den Domsingknaben und lernen verschiedene Instrumente. Das Holen des Christbaums habe sich zum „Familien-Event“ entwickelt, bei dem die ganze Familie zu einer Verkaufsstelle in den Wald fährt, wo es neben dem frisch geschlagenen, regionalen Baum auch noch ein Lagerfeuer, Würstle und Punsch gibt.

Nachdem der Nikolaus da war, werden eifrig Wunschzettel an das Christkind geschrieben. Marlies wünscht sich neue Kleider für ihre Puppe Lotta, Joachim etwas von Lego Technik und Kilian etwas von Lego City. Ob es bei der Bescherung Überraschungen gibt, stehe noch nicht fest. Sicher ist, dass es für die Kinder von Oma Inge und Opa Elmar jeweils ein Lichthaus gibt. Die Tradition wird fortgesetzt.

Familie Bulun rückt dieses Jahr enger zusammen

Das Haus der Familie Bulun wurde abgerissen. Jetzt wohnen Vater, Mutter und drei Kinder übergangsweise in einer Zweizimmerwohnung mit Küche und Bad. „Für fünf Personen ist das schwierig“, sagt Mutter Vardo Bulun. Trotzdem ist die 34-Jährige guter Dinge, auch wenn die Familie an Weihnachten eng zusammenrücken muss.

Vardo Bulun hofft, dass eine Freundin Weihnachtsplätzchen für sie mit backt. Der Christbaum muss aus Platzgründen gestrichen werden. „Und auch die Weihnachtsgeschenke fallen diesmal etwas kleiner aus“, sagt die Mutter. Grund: Die Familie hat ihr altes Einfamilienhaus abbrechen lassen und will ein neues Heim mit mehr Platz für die Kinder bauen. Darauf freuen sich alle schon sehr – Vater Ferit, Mutter Vardo und ihre drei Kinder Tabea, 4, Lea, 8, und Noah, 9 Jahre. Aufwendige und teure Geschenke sind bei den Buluns zu Weihnachten ohnehin nicht üblich. Für die syrisch-orthodoxe Familie steht der Glaube im Vordergrund, verbunden mit den kirchlichen Traditionen, wie man dieses Fest feiern sollte. Für uns spielt der Glaube eine große Rolle“, sagt Vardo Bulun, die in Deutschland geboren ist, aber familiäre Wurzeln in Mesopotamien hat, in der türkischen Stadt Mardin.

Mitte Dezember beginnt für Familie Bulun die vorweihnachtliche Fastenzeit, die am 25. Dezember mit einem Besuch des Gottesdienstes und danach einem opulenten Feiertagsmahl endet. In den kommenden Wochen ernähren sich die Buluns aber erst einmal vegan. Parallel werden jetzt besondere Speisen vorbereitet, die zu Weihnachten auf den Tisch kommen, etwa selbst gemachter Käse oder in Zuckersirup eingelegte Walnüsse und Mandeln. „Das ist sehr aufwendig“, sagt Vardo Bulun.

An den Sonntagen im Advent stehen für die Familie Kirchenbesuche mit speziellen Gebeten und Liedern an. Die Mutter betont aber auch, dass einige deutsche Weihnachtstraditionen mit übernommen werden. „Man geht mit der Zeit und nimmt das Schöne an“, sagt sie. Deshalb haben die Kinder ihren Wunschzettel mit Kleinigkeiten schon geschrieben. Am meisten freuen sich Lea und Noah jetzt auf etwas anderes: Sie proben gerade für ein Weihnachtstheater, das am Samstag, 8. Dezember, im Assyrischen Mesopotamien-Verein Augsburg Premiere hat. Die Kinder spielen in dem Stück, wie Weihnachten früher, heute und in der Zukunft gefeiert wird. „Das ist alles sehr aufregend“, finden Lea und Noah.

