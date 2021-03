11:30 Uhr

Trotz Fernweh verzichten viele Augsburger in Corona-Zeiten auf Urlaub

Plus Lange ist es her, dass man ohne Beschränkungen in den Urlaub fliegen konnte. Noch immer gelten strenge Regeln. Vielen Augsburger vergeht die Lust aufs Reisen.

Von Liliana Ludwig

Eine Stadt besuchen, Sehenswürdigkeiten besichtigen, fremde Kulturen kennenlernen oder am Strand einen Cocktail genießen - auf all dies haben viele Menschen seit Corona verzichtet. Die Sehnsucht nach einem Urlaub ist groß, endlich raus aus dem Alltag und etwas Erholung. Doch ein Ende der Pandemie ist noch nicht in Sicht, weshalb "normaler" Urlaub kaum möglich ist. Wie also halten es die Augsburger mit dem Reisen?

"Wir lieben Reisen", sagt Elisabeth Pascher. Doch unter den momentanen Umständen können sie und ihr Mann sich keinen Urlaub vorstellen, weshalb sie bis jetzt noch keinen geplant haben. Sie wollen die Lage bis zum Sommer abwarten. "Wenn, dann sowieso nur in Deutschland, in einem Ferienhäuschen, weit weg vom Trubel", sagt die 35-Jährige. Vor Corona habe sie eine Weltreise gemacht, das sei ihr letzter Urlaub gewesen. "Jetzt haben wir ein Kind, uns ist das Ansteckungsrisiko zu hoch. Außerdem ist Urlaub unter diesen Umständen keine Entspannung."

Vorsicht wegen Corona hält Augsburger vom Urlaub ab

Auch Claudia Kosch sieht die Lage noch nicht "urlaubsfähig", was sich ihrer Meinung nach auch so schnell nicht ändern wird. Trotz Fernweh haben sie und ihr Mann keine Reise gebucht oder in Planung. "Ich finde, wir tragen alle Verantwortung dafür, dass sich das Virus nicht weiter verbreitet", so die 64-Jährige. Vor allem Flughäfen sehe sie als Hotspots. "Und wenn die Leute wieder überall hinfliegen, befürchte ich, dass sich Corona weiter global verteilt. Davon möchte ich kein Teil sein." Vor Corona sei sie oft mit dem Alpenverein verreist oder mit ihrem Mann zum Wandern nach Teneriffa geflogen. Geplant war außerdem ein Wüstenurlaub in Marokko im letzten Jahr, doch Corona habe ihrem Traum einen Strich durch die Rechnung gemacht. "Mein Mann und ich werden stattdessen dieses Jahr viele Tagesausflüge mit dem Auto machen, dorthhin, wo es nicht zu Menschenansammlungen kommt."

Auch keinen Urlaub geplant haben Philip N. und Romy E. Das Paar möchte seine Nachnamen ungern in der Zeitung lesen. "Wir werden ab Juni in Schottland arbeiten. Davor wollen wir keinen Urlaub machen", sagt die 29-Jährige. Vor allem, weil das Paar Angst habe, sich anzustecken und es dann Probleme mit dem Flug gäbe. "Ich finde es aber auch fragwürdig, jetzt schon einen Urlaub im Ausland zu buchen", so Philip N.. Dem 30-Jährigen ist das Ansteckungsrisiko zu hoch. "Ich glaube, ich hätte auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich so viel riskiere, nur weil ich am Strand meine Cocktails schlürfen will." Seit Corona sei die weiteste Reise des Paares in die Schweiz gewesen, davor seien sie weltweit gereist.

"Ich habe keinen Urlaub gebucht, aber ich habe schon vor, bald mal wieder wegzufahren oder zu fliegen", sagt Leoni Bösl. Generell plane sie Urlaube immer spontan. Angst vor Ansteckung hat die 23-Jährige nicht. "Ich finde es aber ziemlich riskant, jetzt Urlaub zu buchen, denn das wäre mir zu blöd, wenn es dann wieder flach fallen würde."

Viele Augsburger meinen: Urlaub mit Maske ist ungemütlich

Auch die Reisegepflogenheiten von Giordano Craighiro und seiner Frau haben sich verändert. "Sonst waren wir mindestens zweimal im Jahr im Urlaub, doch wegen Corona jetzt schon länger nicht mehr." Zwar habe er keine große Angst vor Ansteckung, aber die Hygienevorschriften machten den Urlaub "ungemütlich".

"Innerdeutschen Urlaub" haben Constantin Wagner und sein Freund Oliver Gohl geplant. Die beiden bekamen vor Kurzem einen Gutschein für ein paar Tage Erholungsurlaub in Bad Wörishofen von Freunden. Geplant sei das Ende Mai. "Sobald die Hotels wieder öffnen, werden wir den Gutschein einlösen." Zwar sei es kein gewohnter Urlaub ohne Hygienevorschriften, genießen könne er die Reise trotzdem, glaubt der 23-Jährige. Innerhalb Deutschlands Urlaub zu machen sei okay, Flugreisen halten sie noch für zu riskant.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen