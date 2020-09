vor 16 Min.

Unbekannter Autofahrer flüchtet nach Unfall in Oberhausen

Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht in Oberhausen.

Ein unbekannter Autofahrer hat in Oberhausen ein geparktes Fahrzeug angefahren. Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Der Unfall hat sich in der Kargstraße im Zeitraum von Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 16.20 Uhr, ereignet. Vermutlich beim Wenden fuhr ein bisher Unbekannter gegen einen geparkten schwarzen VW Passat. Am Heck des Fahrzeugs entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Der Unfallverursacher machte sich auf und davon. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise unter Telefon 0821/323-2510. (ina)

